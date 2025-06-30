Öğretmenler yarın MEB’de

HABER MERKEZİ

Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası’nın, özel okullarda çalışan öğretmenlerin taban maaş, güvenli çalışma koşulları, işkolu düzenlemesi ve özlük haklarının tanınması talebiyle 25 Haziran’da İstanbul’dan başlattığı “Büyük Öğretmen Yürüyüşü” 4’üncü günü geride bıraktı.

Yürüyüş sırasında farklı kentlerde sorunlarını ve taleplerini dile getiren öğretmenler, yarın Ankara’da olacak.

Sendikanın Ankara İl Sözcüsü Fatih Özbek, asgari ücretle çalıştırılan öğretmenlerin en önemli talebinin taban maaş olduğunu belirterek, “Taban maaş hakkımızın dışında başka hak gasplarımız da oluyor. Belirli süreli iş sözleşmesi hakkımız yok. Biz çok çok şanslıysak 12 aylık, çoğunlukla ise 10 aylık sözleşmelerle çalışıyoruz. Bizim hiçbir zaman belirsiz iş sözleşmesi yapmamız gibi bir durum olmuyor” dedi.

EŞİT HAK TALEBİ

Özel sektörde öğretmenlerin tazminat hakkı gaspıyla da karşı karşıya bırakıldığını söyleyen Özbek, “Hiçbirimizin bir sonraki sene nerede çalışacağının garantisi yok. Kamuda çalışan öğretmenlerle aynı özlük haklarına sahip olmak istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Gürkan, sözlerini şöyle sürdürdü: “Tüm öğrencilerimizi, velilerimizi ve demokratik kitle örgütlerini yanımızda olmaya çağırıyoruz.”