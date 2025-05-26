Öğretmenlerden Uğur Koleji’ne tepki

Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası, İzmir Güzelbahçe’de bulunan Özel Uğur Koleji önünde basın açıklaması gerçekleştirdi. Açıklamayı, aynı okulda görev yaparken işten çıkarılan Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni Yunus Bilici okudu.

Bilici, “Öncelikle bu zorlu süreçte bana destek olan öğrencilerime, velilerime ve şahsım adına Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası’na teşekkür ederim. Sesimi duyurma konusunda her platformda yanımda oldular ve destek vermeye devam ediyorlar. Birlik oldukça çok daha güçlü oluyoruz” diyerek sözlerine başladı.

1 Eylül 2024 tarihinde göreve başladığını belirten Bilici, okulun resmi Gmail hesabı üzerinden çağrılarak 19 Ağustos 2024’te sigortasız şekilde hızlandırma derslerine girmeye zorlandığını söyledi ve 9 Eylül 2024’e kadar LGS ve AYT/TYT hazırlık derslerine girdiğini kaydetti.

Bir ay boyunca haftada beş gün nöbet yazıldığını belirten Bilici, sistematik mobbinge maruz kaldığını, hafta sonu ve hafta içi zorunlu etütlere katıldığını, bu derslere dair hiçbir ek ücretin ödenmediğini ifade etti. Ayrıca MEB’in tanıdığı tatil haklarının hiçe sayıldığını vurguladı.

"ÖLÜMLE TEHDİT EDİLDİM"

24 Nisan 2025 Perşembe günü sınıfta yaşanan bir olay nedeniyle hakkında asılsız şiddet iddialarında bulunulduğunu belirten Bilici, “Olay sonrası velisi tarafından ölümle tehdit edildim ve istifam istendi. Kampüs Müdürü Hazal Karapostal, sicilimin zarar görmemesi adına istifa etmem gerektiğini ifade etti” dedi. Bilici, olayla ilgili şikâyet dilekçesi vereceğini söyleyerek okuldan ayrıldığını açıkladı.

Bilici, olayın ardından psikolojik baskı nedeniyle 3 gün rapor aldığını, okul yönetiminin 4 gün sonra öğrencilerden yönlendirmeyle yeni tutanaklar alarak önceki tutanakları imha ettiğini belirtti. “Bu durum açıkça evrakta sahtecilik anlamına gelmektedir. Olayla ilgili deliller, birçok velimin İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü’ne sunduğu şikâyet dilekçelerinde yer almaktadır” dedi.

30 Nisan 2025 Çarşamba günü, raporlu olduğu bir günde “kod 46” ile işten çıkarıldığını açıklayan Bilici, “Bu kodla birlikte hem mesleki itibarım hem de iş hayatım iftira yoluyla yok edilmeye çalışılmaktadır” ifadelerini kullandı.

Açıklama, “Tüm kamuoyuna açıkça ifade ediyorum ki; bu iftiralara ve haksızlıklara karşı hukuki haklarımı sonuna kadar arayacağım. Konunun takipçisi olacağım ve adaletin yerini bulması için gereken tüm resmî girişimleri sürdüreceğim” ifadeleriyle son buldu.