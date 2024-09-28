Öğretmenlere darp, gazeteciye tehdit

Haber Merkezi

Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası, taşeron firmaya bağlı olarak Çankaya Belediyesi’nde çalışan öğretmenlerin haklarından yoksun bırakılması ve işten çıkarılmasına tepki göstermek amacıyla, Çankaya Belediyesi önünde oturma eylemi düzenledi. MA’nın haberine göre eylemde, “Sosyal belediyecilikte hazin son” yazılı pankart taşındı.

Bir süre sonra oturma eylemine belediyenin güvenliği müdahalede etti. Müdahaleye rağmen öğretmenler oturmaya devam ederek, “Kimi zengin etmek zorunda bu belediye. Belediye o zaman kendi öğretmenlerini kadroya alsın” diyerek, tepki gösterdi. Belediye güvenliği daha sonra öğretmenlerin pankart ve dövizlerine el koymaya çalıştı.

Bu sırada onlarca güvenlik oturma eylemini düzenleyen 5 öğretmeni darp etti. Darp sırasında görüntü alan MA muhabiri Mehmet Aslan engellenmek istendi. Engeli aşmaya çalışan Aslan’ı bir belediye personeli "Seni öldürürüm" diyerek tehdit etti.