Öğretmenlere destek çağrısı: “Biz buradayız”

Berfin BAYSAN

Bağımsız Liseliler ve Mezunlar Topluluğu, proje okullarda görev yapan öğretmenlerin açığa alınmasına yönelik tepki gösterdi. Öğretmenlere yönelik haksız uygulamalara karşı seslerini yükselten topluluk, farklı okullardan bir araya geldiklerini, yayınladıkları basın açıklamasıyla, herhangi bir siyasi oluşumla bağlantılarının olmadığını vurguladı.

Balıkesir'de bir araya gelen liseliler ve mezunlar basın açıklaması gerçekleştirdi. Topluluk, öğretmenlerin yalnızca bilgi aktaran kişiler değil, aynı zamanda düşünen, sorgulayan, vicdanlı bireyler yetiştiren yol göstericiler olduğunu dile getirerek, eğitim sisteminin temel taşlarının zarar görmesinin öğrencilerin geleceğini de tehlikeye attığını ifade etti. Açıklamada, “Bizler, farklı okullardan ve geçmişlerden gelen bağımsız liseliler ve mezunlar topluluğu olarak vicdanımıza ve eğitim hakkımıza olan bağlılığımızı ortak paydamız kabul ediyoruz. Bu açıklamamız, herhangi bir siyasi görüş, ideoloji, kurum, parti veya duşumla hiçbir şekilde ilişkili değildir. Bu metin yalnızca bizlerin ortak düşünce ve taleplerini içermekte olup, dış kaynaklı yorumlar, sosyal medya paylaşımları veya bireysel açıklamalarla bağdaştırılamaz” denildi.

ÖĞRETMENLERİN YANINDAYIZ

Yıllar içinde içlerinde büyüyen ve artık görünür kılınması gerektiğine inandıkları bazı temel gerçekler olduğu belirtilen açıklamada, “Eğitim hakkı, eğitim hakkı yalnızca okul sıralarında geçirilen zamanla sınırlı değildir öğretmenlerimizin güvenliği, özgürlüğü ve bizce haksız, keyfi uygulamalarla görevlerinden uzaklaştırılan öğretmenlerimizin yanında olduğumuzu kamuoyuna açıklamak zorunluluğu hissediyoruz. Eğitim sistemimizin temel taşı olan öğretmenler, sadece bilgi aktaran kişiler değil, biz gençlerin yoluna aydınlatan, düşünmeyi, sorgulamayı, vicdanlı amayı öğreten öncülerdir. Başöğretmenimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün şu sözleri bizim için yol göstericidir: ‘Öğretmenler yeni nesil, Cumhuriyetin fedakâr öğretmen ve eğitimcilerin, sizler yetiştireceksiniz ve yeni nesil sizin eseriniz olacaktır’” ifadelerine yer verildi.

Sadece öğretmenlerin değil öğrencilerinde geleceğinin ellerinden alındığına dikkat çeken açıklamada, “nitelikli, çağdaş ve adil bir eğitim ancak özgür, güvende hisseden, mesleki itibarı korunmuş öğretmenlerle mümkündür. Bu nedenle öğretmenlerimize yönelik haksızlıkların karşısında sessiz kalmamız beklenemez. Biz, bağımsız liseli gençler ve mezunlar olarak, hiçbir siyasi oluşum içerisinde yer almadan, yalnızca kendi haklarıma ve vicdanlarımız doğrultusunda ses çıkarıyoruz. Talebimiz nettir, yetkililerin ve kamuoyunun sesimizi duyması, öğretmenlerimizin yanında durması ve eğitim hakkımızın korunması. Biz buradayız. Özgür, adil ve nitelikli bir eğitim için. Öğrencilerin ve öğretmenlerin birlikte var ettiği bir gelecek için” denildi.