Öğretmenlere ikinci kez nakil hakkı

Milli Eğitim Bakanlığı, öğretmenlere ikinci kez il içi ve iller arası nakil imkanı sağladı. İsteğe bağlı iller arası nakil için 11-16 Temmuz’da, il içi nakiller için ise 23-26 Temmuz’da başvurulabilecek. .

Güncel 03.07.2024 21:48 Giriş: 03.07.2024 21:48

Güncelleme: 03.07.2024 21:52 Kaynak: ANKA

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