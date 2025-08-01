‘Öğretmenlere tehdide asla geçit vermeyeceğiz’

Haber Merkezi

Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası, Fidol Okulları'nın sahibi Faik Birgül'ün öğretmenleri tehdit etmesi üzerine tepki gösterdi.

Sendikanın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Bu tweet aynı zamanda bir suç duyurusudur. Birgül’ün çözemediği sorunlar karşısında öğretmenlere karşı başvurduğu ilk yöntem tehdit. Birgül günlerdir arkadaşlarımıza göndererek göz korkutmaya çalışmaktadır. ‘Kökten halledip, sesini keseceğim’ diye bahsettiği kişi sendikamız yöneticisidir. Konuyla ilgili sendikamız savcılığa suç duyurusunda bulunmuş, Milli Eğitim Bakanlığı yetkililerine ayrıca bu tehditleri bildirmiştir” denildi.

Açıklamada, “Eğitimde mafya yöntemlerine geçit vermeyeceğiz! Birgül çalışanlarının sigortasını asgari ücretten yatırırken, maaşı elden vermenin bir vergi kaçırma suçu olduğunu bilmiyor mu? 96 kişi kendisi sayesinde ‘evine ekmek götürüyormuş’. Hayır! Çalıştırdığın öğretmenlerin emeği sayesinde zenginleşiyorsun. Ayrıca herhangi resmi bir sendikayı yasadışı ilan etmek, üyelerini vazgeçirmeye çalışmak sendikal faaliyetin doğrudan engellenmesidir. Öğretmenleri tehdit ederek varlığını devam ettirdiğin o devir bitti!"