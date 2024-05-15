Öğretmenlere yasaklar geliyor

Öğretmenlerin öğrencilerini kullanarak yaptığı sosyal medya paylaşımlarına düzenleme geliyor. Öğrencilerin görüntülerini sosyal medyada paylaşan öğretmenlere kınama cezası verilecek. Kınama cezaları öğretmenlerin sicil dosyasında 5 yıl boyunca kalacak.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, öğretmenlere karşı uygulanan şiddetin cezasını artırmaya yönelik maddelerin de yer aldığı öğretmenlik meslek kanununun haftaya TBMM'ye geleceğini açıkladı.

Öğretmenlere şiddete karşı yaptırım ve cezaların ağırlaştırıldığı 'Öğretmenlik Meslek Kanunu (ÖMK)' taslağında öğretmenlere yönelik disiplin hükümleri de yer alıyor.

İktidara yakınlığıyla bilinen Sabah gazetesinin haberine göre; sosyal medyada öğrencilerin görüntülerini paylaşan öğretmenlere ceza verilecek.

ÖMK'deki ilgili madde şöyle: "Öğrencilerin kişisel ve özel hayatına ilişkin bilgileri, öğrencilere ve eğitim süreçlerine ilişkin ses veya görüntüleri ilgili mevzuatta belirlenmiş usuller dışında paylaşma fiilinde kınama cezası uygulanacaktır."

Kınama cezaları öğretmenlerin sicil dosyasında 5 yıl boyunca kalacak.

AYLIKTAN KESME CEZASI

Taslakta öğrencisine kötü örnek olabilecek davranışlarda bulunan öğretmenlere yönelik de disiplin hükümleri yer alıyor.

Örneğin, öğrencisinin yanında argo konuşan öğretmenlere aylıktan kesme cezası uygulanabilecek.

Kanun taslağına göre aylıktan kesme cezası şu hâllerde verilebilecek:

• Öğretmenlik mesleğiyle bağdaşmayacak şekilde öğrencilere olumsuz örnek teşkil edecek söz, davranış, hâl ve hareketlerde bulunmak.

• Öğrencilerin başarılarının değerlendirilmesinde taraflı davranmak.

• Eğitim-öğretim sürecinde bakanlıkça onaylanan öğretim programının belirlediği amaç ve hedeflere aykırı faaliyet ve uygulamalar yapmak.