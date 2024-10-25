Öğretmenlere yönelik ara tatil semineri çevrim içi gerçekleştirilecek

Öğretmenlere yönelik 11-15 Kasım'da gerçekleştirilecek ara tatil seminerinin çevrim içi yapılacağı duyuruldu.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, sosyal medya hesabından öğretmenlere yönelik ara tatilde düzenlenen seminerler hakkında açıklama yaptı.

Açıklamada, atıkları tüm adımları öğretmenlerin görüş ve önerileri doğrultusunda belirlediklerini savunan Tekin, "Öğretmenlerimizle yaptığımız bu görüşmelerde, birçok meslektaşımızdan gelen yoğun talep üzerine, 11-15 Kasım arasında gerçekleştirilecek olan ara tatil seminerlerini çevrim içi yapma kararı aldık. Eğitim ailemize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.