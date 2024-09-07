Öğretmenlere zorunlu ‘Erdoğan zirvesi’

Haber Merkezi

AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın katılacağı zirveye, okullara gönderilen dilekçeyle öğretmenler de çağrıldı. Zirveye katılması istenen öğretmenlerin ismi listelendi.

5 ve 7 Eylül arasında İstanbul Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı’nda Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından “Uluslararası Eğitimde Teknoloji, AR-GE ve Kalite Zirvesi” (ETAK24) düzenlenecek.

6 Eylül’de AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılacağı zirveye idareci ve öğretmenlerin katılımı zorunlu tutuldu. soL'da yer alan habere göre, Kadıköy İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından okul idarelerine gönderilen resmî yazıda “6 Eylül 2024 tarihinde İstanbul Lütfi Kırdar Kongre Merkezi'nde Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın da teşrif edeceği resmî programa ilçelerden katılım sağlayacak İlçe Müdürleri, okul müdürü, Bilgi Teknolojileri Koordinatörü, Fatih Projesi Koordinatörü ve öncelikle Bilişim Teknolojileri branşındaki ekte adı soyadı bulunan idareci öğretmenlere tebliğ edilerek tebliğ belgelerinin kurumunuz dosyasında muhafaza edilmesi hususunda; bilgi ve gereğini rica ederim” denildi. Resmî yazının yanı sıra zirveye katılacak öğretmenlerin isminin yazılı olduğu bir liste de ortaya çıktı.