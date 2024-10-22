Öğretmenlere zorunlu maarif eğitimi

Etki Can BOLATCAN

Eğitimcilerin itirazlarına rağmen uygulanmak istenen Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli’nin uygulanmasına yönelik genelge geçtiğimiz Ağustos ayında yayımlanmış, 2024-2025 eğitim öğretim yılında öğretmenlere müfredata yönelik eğitim verileceği açıklanmıştı.

Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün 18 Ekim tarihinde yayımladığı yazıyla 21 Ekim itibariyle öğretmenlere Maarif Modeli’ne yönelik eğitim verileceği duyuruldu.

Hafta içi 5 gün saat 15.30’da verilecek seminerlerin öğretmenlerin bilgilerinin dışında hazırlandığı ve yazının seminerlere üç gün kala yayımlanması tepki çekti.

Katılımın zorunlu olduğu eğitimlerde okul saatinde olan öğretmenler görevli izinde sayılacakken gündüz okula gidip mesai saatleri dışında seminerlere katılması gerekecek öğretmenlere ek ders ücreti verilmeyecek.

Milli Eğitim Bakanlığı’nın pilot uygulama yapılmadan ve eğitim bileşenlerine danışmadan hazırladığı Maarif Modeli’nin hayata geçirilirken de eğitim emekçilerini gözetmediğini belirten öğretmenler “Müfredat çok kısa sürede değiştirilmeye çalışılıyor ve bu süreçteki tüm yük eğitimcilerin üstüne yükleniyor” dedi.

HATALARIN YÜKÜ ÖĞRETMENLERİN SIRTINA YÜKLENİYOR

Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün seminer uygulamasına karşı Eğitim Sen olarak itiraz dilekçesi hazırladıklarını duyuran Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası Ankara 2 No’lu Şube Başkanı Mehmet Aydoğdu, “Milli Eğitim Bakanlığı’nın plansızlığı, programsızlığı öğretmenleri vuruyor. Plansızca hazırladıkları müfredat öğretmenlerin günlük yaşamını etkiliyor. Hem öğretmenler sabah okulda ders verdikten sonra akşama kadar seminerlere katılsın hem de ek ders ücretlerini vermeyelim istiyorlar” diye konuştu.

Mehmet Aydoğdu, hali hazırda okulların temizlenmesiyle ilgili bir programları bulunmayan, asgari ücretin altında 100 binin üzerinde ücretli öğretmen çalıştıran Milli Eğitim Bakanlığı’nın var olan sorunları çözmeden iktidarın ideolojik ihtiyaçlarına yönelik müfredat hazırlamaya çalışmasına tepki gösterdi. Ne müfredat hazırlanırken ne de uygulanırken öğretmenlere danışıldığını belirten Aydoğdu, “Müfredatın kendisi bile kendi başına problemliyken uygulama biçimleri daha da problemli. Plansız ve programsız hazırladıkları müfredatı yetiştiremiyorlar, eksik kalan noktaları var. Bunların yükünü de öğretmene yüklemeye çalışıyorlar” ifadelerini kullandı.

Siyasal iktidarın kendi ideolojik kodlarını öğrencilere ve öğretmenlere dayatmak için hazırladığı Maarif Modeli’nin uygulamaya geçirilmeden kaldırılması gerektiğini söyleyen Mehmet Aydoğdu, hazırlanacak müfredatın eğitimin tüm bileşenleriyle, üniversitelerin fikri alınarak, laik ve bilimsel temelde hazırlanması gerektiğini vurguladı.