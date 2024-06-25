Öğretmenlerin ‘Eğitim Nöbeti’ birinci ayında

Haber Merkezi

Eğitim Nöbeti 1’inci ayında. Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası Genel Sekreteri Hüseyin Aksoy, “Burası eğitime dair derdi olan tüm dostların nöbet alanıdır” diyerek nöbeti sahiplenmeye çağırdı.

Özel Sektör Öğretmenleri Sendikasının, başta taban maaş talebi olmak üzere özlük hakları için başlattıkları Eğitim Nöbeti 1’inci ayında. Eğitimin geleceği, öğretmenlerin itibarı için nöbet tuttuklarını belirten Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası Genel Sekreteri Hüseyin Aksoy, Evrensel’e yaptığı açıklamada talepler için izlemek yerine harekete geçmek gerektiğini vurgulayarak, “Burası sadece Öğretmen Sendikasının nöbet alanı değil, eğitime dair derdi olan tüm dostların nöbet alanıdır. Hem müfredat, hem ÖMK hem de özlük haklarımız için eğitimin bütün bileşenlerini, bütün toplumu bu nöbeti sahiplenmeye çağırıyoruz” dedi.

Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası Genel Sekreteri Hüseyin Aksoy, nöbetin 1. ayında da mücadeleyi sürdürdüklerini belirterek, “Buradaki mücadelenin adını Eğitim Nöbeti koyarken aslında şu çağrıyı yapmıştık: Bu nöbet öğretmenlerin onuru için, Öğretmenlik Meslek Kanunu (ÖMK), müfredat için de tutuyoruz. Öğretmenliğin itibarı, eğitimin geleceği için biz buradayız. Taban maaş bizim başlıca talebimiz. Ondan asla vazgeçmiyoruz. Ama Öğretmen Sendikası başka bir sorumluluğu daha üstlenmiş durumda. Bugün eğitim bu durumdayken, eğitim üzerine bu tartışmalar yapılıyorken biz bu alanın daha da sahiplenileceğinin farkındayız. Bu alanı sahiplenmek isteyen dostlarımıza açıkça çağrımızdır. Burası sadece Öğretmen Sendikasının nöbet alanı değil, burası eğitime dair derdi olan tüm dostların nöbet alanıdır” diye konuştu.