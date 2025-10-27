Öğretmenlerin hayat mücadelesi

Ataması yapılmayan öğretmenlerin hayat mücadelesi birçok zorlukla sürüyor. Özlemini çektikleri öğrencilerle buluşmaları engellenen öğretmenler, alanları dışında birçok işte çalışıyor. Onlardan birisi de Sosyal Bilgiler Öğretmeni Hüseyin Çoban.

Üniversite sınavında Türkiye genelinde ilk 20 bin öğrenci arasına girerek Manisa Celal Bayar Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği bölümünü kazanan 34 yaşındaki Hüseyin Çoban, mezuniyetinin ardından ataması yapılmayınca doğup büyüdüğü ilçede yaşamını sürdürmeye karar verdi.

Bir süre ücretli öğretmenlik yapan Çoban, daha sonra 6 yıl boyunca mezun olduğu lisede kantin işletmeye başladı. Çoban, “kendisini okutan öğretmenlere çay servis ettiği” yılların ardından, okulun yıkılıp yeni binaya taşınmasıyla birlikte yapılan ihalede kira bedelinin yükselmesi nedeniyle kantini devretmek zorunda kaldı.

Okulun yeni binasına taşınmasıyla birlikte kantin ihalesine girdiğini ancak bedelin çok yükseldiğini söyleyen Çoban, “Nazilli’den gelen biri, yıllık 360 bin lira teklif verdi. Ben en son 30 bin liraya çalıştırıyordum. Bu rakamları duyunca teklif bile veremedim” diye konuştu.

YAŞAM ALANI KALMADI

Karacasu’da gençlerin istihdam sorununa dikkat çeken Çoban, “Biz Karacasu’nun çocuklarıyız. Burada yaşamak istiyoruz ama yaşam alanı kalmadı. Şimdi öğretmenlik yapalım, yaptırmıyorsunuz. Kantincilik yapalım, onu da aldılar elimizden. Çarşıda bir yer açalım diyoruz, kira bedelleri uçmuş. Çocuk bakmak zorundayım, aileme bakmak zorundayım” dedi.

Zorluklarla kazandığı diplomanın karşılığını alamadığını dile getiren Çoban, “Babam üniversite okumamı istemiyordu, haklıymış. 'Keşke okumasaydın' diyordu bana. Onu haklı çıkardık ama kendimizi haklı çıkaramadık. Emek verdim ama karşılığını alamadım” dedi.