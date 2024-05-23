Giriş / Abone Ol
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Öğretmenlerin il içi atama sonuçları açıklandı

MEB, öğretmenlerin il içi ama sonuçlarını açıkladı.

Eğitim
  • 23.05.2024 09:43
  • Giriş: 23.05.2024 09:43
  • Güncelleme: 23.05.2024 09:46
Kaynak: Haber Merkezi
Öğretmenlerin il içi atama sonuçları açıklandı
Fotoğraf: AA

İl milli eğitim müdürlükleri İl içi tayin ve atama sonuçlarını resmi internet adresinden ilan etti.

Yapılan açıklamada; "2024 Yılı Öğretmenlerin İl İçi İsteğe Bağlı Taslak Atama Sonuçları yayınlamıştır. Kararnameler Mebbis üzerinden okullara gönderilmiş olup; ilgililere ait kararnameler MEBBİS Eğitim/Öğretim Modülünden alınabilmektedir" denildi.

İl içi atama listesinin tamamının gün içerisinde MEB Personel Genel Müdürlüğü tarafından duyurulması bekleniyor. Başvuruda bulunan öğretmenler, sonuçları MEBBİS üzerinden görüntüleyebilecek. 

BirGün'e Abone Ol