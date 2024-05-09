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Öğretmenlerin il içi yer değiştirme başvuru tarihi açıklandı

Öğretmenlerin 2024 yılı için il içi isteğe bağlı yer değiştirme işlemlerine ilişkin duyuruyu yayımladı.

Güncel
  • 09.05.2024 20:23
  • Giriş: 09.05.2024 20:23
  • Güncelleme: 09.05.2024 20:26
Kaynak: ANKA
Öğretmenlerin il içi yer değiştirme başvuru tarihi açıklandı
FOTOĞRAF: depophotos

Milli Eğitim Bakanlığı, öğretmenlerin 2024 yılı için il içi isteğe bağlı yer değiştirme işlemlerine ilişkin duyuruyu yayımladı. Buna göre başvurular 13-17 Mayıs tarihleri arasında sistem üzerinden alınacak.

Milli Eğitim Bakanlığınca öğretmenlerin 2024 yılı il içi isteğe bağlı yer değiştirme işlemlerine ilişkin duyuru, www.personel.meb.gov.tr adresinde yayımlandı. Buna göre başvurular 13-17 Mayıs 2024 tarihleri arasında sistem üzerinden alınacak. Atamalar ise 22 Mayıs 2024 tarihinde valilikler tarafından gerçekleştirilecek.

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