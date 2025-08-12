Giriş / Abone Ol
Öğretmenlerin il içi yer değiştirme sonuçları açıklandı

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından, öğretmenlerin il içi yer değiştirme sonuçları açıklandı.

Eğitim
  • 12.08.2025 00:31
  • Giriş: 12.08.2025 00:31
  • Güncelleme: 12.08.2025 00:32
Kaynak: İHA
FOTOĞRAF: AA (Arşiv)

2025 yılı Ağustos dönemi il içi sıraya bağlı yer değiştirme başvuruları, 12-16 Mayıs 2025 tarihleri arasında alınmış, atamalar 20 Mayıs 2025 tarihinde yapılmıştı.

Sıra tayin işlemlerinin ilki 18 Haziran 2025 tarihinde gerçekleştirilmiş olup, ikincisi ise 11 Ağustos 2025 tarihinde tamamlandı.

