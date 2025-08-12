Öğretmenlerin il içi yer değiştirme sonuçları açıklandı
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından, öğretmenlerin il içi yer değiştirme sonuçları açıklandı.
Kaynak: İHA
2025 yılı Ağustos dönemi il içi sıraya bağlı yer değiştirme başvuruları, 12-16 Mayıs 2025 tarihleri arasında alınmış, atamalar 20 Mayıs 2025 tarihinde yapılmıştı.
Sıra tayin işlemlerinin ilki 18 Haziran 2025 tarihinde gerçekleştirilmiş olup, ikincisi ise 11 Ağustos 2025 tarihinde tamamlandı.