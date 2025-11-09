Öğretmenlerin konteyneri boşaltması istendi: Amaç algı yaratmak

6 Şubat depremlerinin yıktığı Hatay’ın Defne ilçesinde öğretmenlerin ve diğer kamu görevlilerinin kaldığı konteyner kentin boşaltılması için 1 hafta süre verildi.

Turunçlu Mahallesi’nde bulunan Şehit Öğretmen Aybüke Yalçın Konteyner Kent’inin boşaltılması için bölgede yaşayanlara AFAD tarafından mesaj gönderildiği belirtildi. İnşası tamamlanan konutlarına geçmeleri istenen depremzede kamu görevlileri, dün kentte meydana gelen 3.9’luk deprem ile tedirginliklerinin arttığını belirtti.

EĞİTİMİ ETKİLEYECEK

Eğitim Sen Hatay Şube Başkanı Özgür Tıraş, AFAD’ın daha önce de sözkonusu konteyner kentin boşaltılması için yazı gönderdiğini ancak uygulamanın daha sonra ertelendiğini anımsattı. Depremin üçüncü yılı yaklaşırken Valiliğin “konteyner kentte yaşam kalmadı” imajını çizmek istediğini belirten Tıraş, “Bunu depremin birinci yılında da yapmışlardı. O zaman ‘Bakın artık çadırda kimse yaşamıyor’ şeklinde algı yönetilmişti” dedi.

Tıraş, eğitim emekçilerinin konteyner kentten hızlı bir şekilde tahliye edilmek istenmesinin eğitim öğretimin işleyişine zarar vereceğine dikkat çekti. “Kimi arkadaşlarımızın evlerinin inşası henüz bitmedi, kimi tayin isteyecek” diye konuşan Tıraş, “İlk atama ile gelen 4 bin 300 öğretmen bu yıl üçüncü yılını tamamlıyor ve gidecekler, norm fazlası ataması olacak yakın zamanda. Tüm bunlar göz önünde bulundurulduğunda bu konteyner kentin boşaltılması istemi eğitim öğretim yılının sonuna bırakılmalıydı” ifadelerini kullandı.

Tıraş son olarak şu ifadeleri aktardı: “Önümüz zaten kış. Deprem bölgesindeki tüm kamu çalışanları dezavantajlı durumda ve henüz insanca yaşama koşullarının oturmadığı, şantiyeden farksız, elektrik, su gibi temel ihtiyaçlarda bile sorunların yaşandığı kentlerde çalışıyorlar. Bu nedenle bu işlemin eğitim öğretimin sona erdiği dönemde yapılması gerekiyor”