Öğretmenlerin meclise yürüyüşüne polis engeli

Eğitim-İş üyelerinin Milli Eğitim Bakanlığı bütçe görüşmeleri öncesinde Bakanlık önünden Meclis binası önüne gerçekleştirmek istedikleri yürüyüş polis ekipleri tarafından engellendi.

Öğretmenler polis ekipleri tarafından ablukaya alınırken Eğitim-İş Genel Başkanı Kadem Özbay polis barikatı önünde yaptığı açıklamada "Öyle bir utanç yaşıyoruz ki bakan çocuğunu özel okula gönderiyor. Bu yolun açılmasını, utanç barikatının açılmasını bekliyoruz. Bize izin vermeyen valiye şu fotoğrafı gösterin. Tarikatlar yürüyebiliyor ama öğretmenler yürüyemiyor" ifadelerini kullandı.

"TARİKATLAR YÜRÜYEBİLİYOR AMA ÖĞRETMENLER YÜRÜYEMİYOR"

Basın açıklaması ve yürüyüş için bekleme sürerken Eğitim-İş'in sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Milli Eğitim Bakanlığı'nın bütçe görüşmeleri nedeniyle eğitimdeki sorunları dile getirmek için Milli Eğitim Bakanlığı önünden Meclis'e gerçekleştirmek istediğimiz yürüyüş güvenlik güçleri tarafından engellendi.

Genel Başkanımız Kadem Özbay, barikatların önünde açıklama yaptı. Özbay, bakanlığın bütçesinin yetersiz olduğunu belirterek, "Öyle bir utanç yaşıyoruz ki bakan çocuğunu özel okula gönderiyor. Bu yolun açılmasını, utanç barikatının açılmasını bekliyoruz. Bize izin vermeyen valiye şu fotoğrafı gösterin. Tarikatlar yürüyebiliyor ama öğretmenler yürüyemiyor" dedi.

Tüm yurttaşlara çağrıda bulunan Özbay şöyle konuştu: "1 saattir emniyet mensuplarıyla görüşüyoruz. Ancak ülke o hale gelmiş ki, trafiği engellemeden, ülkenin kaldırımlarından yürümek istediğimizi belirtmemize rağmen asla olmaz yanıtı veriyorlar. Bu bütçe, ülkedeki herkesi ilgilendiriyor. Biz de tüm yurttaşlarımızı buraya davet ediyoruz. Halkın önünde hiç kimse olamaz. Ankara'da bulunan tüm yurttaşlarımızı, demokratik kitle örgütü temsilcilerini davet ediyoruz. Bakın barikat yetmedi, iki sıra çevik kuvvet doldurdular. Buradaki örgütümüzü yarım saat oturmaya davet ediyoruz. Polise yarım saat süre veriyoruz, açılmazsa demokratik hakkımızı kullanacağız."

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Milli Eğitim Bakanlığı'nın bütçe görüşmeleri nedeniyle eğitimdeki sorunları dile getirmek için Milli Eğitim Bakanlığı önünden Meclis'e gerçekleştirmek istediğimiz yürüyüş güvenlik güçleri tarafından engellendi.



Genel Başkanımız Kadem Özbay,… pic.twitter.com/NemwLRWWvQ — Eğitim-İş (@egitimis) November 20, 2025

EYLEM DEVAM ETTİ

Polisin, "Basın açıklaması sona ermiştir. Lütfen kuzey istikametine doğru ilerleyelim" anonsuna rağmen öğretmenler eylemlerini oturma eylemi yaparak sürdürdü.