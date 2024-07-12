Öğretmenlerin ÖMK direnişi sürüyor

Haber Merkezi

TBMM Genel Kurulunda, Öğretmenlik Meslek Kanunu (ÖMK) Teklifi’nin birinci bölümünde yer alan ilk 6 madde kabul edildi. Öğretmenlerin yasaya karşı protestoları ise sürüyor.

Eğitim Sen’in çağrısıyla birçok kentte bir araya gelen öğretmenlerin yasaya karşı eylemleri devam ediyor. ÖMK’nin bu şekilde kabul edilemeyeceğini ifade eden Eğitim Sen, “Adil ve kapsayıcı bir meslek kanunu yapılsın” diyerek sokaklara indi.

Adana, Kocaeli, İzmir, Eskişehir, Denizli, Bursa ve Muğla’nın da aralarında bulunduğu birçok şehirde yapılan açıklamalarda, ÖMK’nin öğretmenler arasındaki ayrımcılığı ve eşitsizliği derinleştireceği vurgulandı. Açıklamalarda, öğretmenlerin ekonomik sorunlarına çözüm üretilmesi ve eşit işe eşit ücret ilkesinin yerine getirilmesi istendi.

Öğretmenler, ÖMK ile öğretmenler arasındaki ayrımcılığın ve eşitsizliğin derinleşeceğini vurguladılar. Öğretmenler, Ankara’da Meclis önüne yürümek isterken polisler tarafından darbedilip gözaltına alınan 11 arkadaşları için suç duyurusunda bulunacaklarını da duyurdular.

Eğitim Sen'in Meclis Parkı'nda sürdürdüğü eyleme Hürriyetçi Eğitim Sen de destek verdi. Destek ziyaretinde konuşan Hürriyetçi Eğitim Sen Genel Başkanı Levent Kuruoğlu “ÖMK değil Öğretmenlik Meslek Kanunu değil, öğretmenleri cezalandırma kanunu çıkartmak isteyenlere karşı bugün buradayız. Yarın da burada olacağız” dedi.

MAARİF MODELİ DANIŞTAY'A TAŞINDI

CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş önderliğindeki CHP milletvekillerinden oluşan heyet, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli‘ni Anayasa ve laiklik ilkesine aykırı buldukları gerekçesiyle yürütmesinin durdurulması için Danıştay‘a başvuru yaptı.