Öğretmenlerin ümidini çaldılar

Ebru ÇELİK

Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) 20 bin sözleşmeli öğretmen atamasına yönelik yaptığı mülakat sonucunda kontenjan dışına itilen öğretmenlerin başlattığı mücadele sürüyor. KPSS’de kontenjan içinde olan ancak mülakatla kontenjan dışına itilen ataması yapılmayan öğretmenler, Ankara’da bulunan Milli Eğitim Bakanlığı önünde başlattıkları “Adalet Nöbeti”nin 8’inci gününü geride bıraktı.

Ataması yapılmayan öğretmenler, Ekim 2024’ten bu yana sürdürdükleri mücadelede ek atama talep ediyor. Bakanlık önündeki eylemlerini sürdüren öğretmenler, AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimi öncesinde verdiği “Mülakatlar kaldırılacak” sözünü anımsattı. Eğitimciler, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’e “Mücadele dersini öğretmenler veriyor, ‘Mülakat gibi mülakat’ dediler öğretmen kıyımı yaptılar, derecelerin elendiği mülakat gibi mülakat” yazılı dövizle tepki gösterdi.

HAKSIZLIKLARI TELAFİ EDİN

Ataması yapılmayan öğretmenlerden Felsefe öğretmeni Özkan Özdemir, Bakan Tekin’le görüşmek istediklerini belirtti. Özdemir, “Günlerdir burada nöbetteyiz. 30-40 öğretmen, sabah 10.00’dan akşam 18.00’e kadar burada taleplerimizle beraber bekliyoruz. Tek talebimiz de ek kontenjan açılması, bizlere yapılan haksızlıkların telafi edilmesi. Yalnızca Bakan Yardımcısı ile görüşebildik. Sadece kendilerini savundu, taleplerimizi Bakan Tekin’e ileteceğini söyledi. Sanki Bakan bizim taleplerimizi bilmiyormuş gibi” dedi.

‘ANNEMİN TEK ÜMİDİYDİM’

Ataması yapılmayan bir diğer öğretmen ise Esra Bozdağ. Annesinin tarlada çalışarak kendisini okuttuğunu söyleyen Bozdağ, “Yıllarca soba kenarında ders çalıştım, öğrencilik hayatım boyunca annemin tek gurur kaynağıydım. Şimdi ise mülakat komisyonlarının haksız puan vermesi sonucunda mesleğimi yapamıyorum. Bu yalnızca kendimi değil annemi de, ailemi de yasa boğdu” dedi. Branşında 1500 kişilik kontenjan olduğunu ve KPSS sıralamasının 1365 olduğuna dikkat çeken Bozdağ, mülakatta sonucunda 0,1 puanla kontenjan dışı kaldığını aktardı.

Bozdağ, “Her gün saatlerce KPSS’ye hazırlandım. Şu an boynumda da düzleşme oldu bu nedenle. Annem hayatımdaki en büyük destekçim. Tarlalarda çalışarak beni okuttu ve ben de bu emeğinin karşılığını eğitim hayatımdaki başarılarımla verdim ona. Tek ümidi bendim, olmadı. Ben artık kendi üzüntümü bıraktım ve annem için mücadele ediyorum, hakkım olan mesleğime kavuşmadan da mücadelemden vazgeçmeyeceğim” ifadelerini kullandı. Bozdağ, şu an tek geçim kaynaklarının annesine miras kalan evden aldıkları kira olduğunu söyledi.

Mülakat esnasında sorulan 3 soruyu da doğru şekilde yanıtladığını söyleyen Bozdağ şu ifadeleri kullandı: “Mülakatım çok güzel geçmişti. Hatta bittikten sonra komisyon üyeleri ‘Hayırlı olsun, eğitim hayatınızda başarılar dileriz. Öğrencilerinizle güzel anılarınız olur umarız’ diyerek geçmişim gibi lanse ettiler. Çok mutlu olmuştum haliyle. Ancak sadece 2 puan vermişler, kontenjan dışına itildim.”