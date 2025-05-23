Öğretmenlerin yer değiştirme başvuru takvimi yayımlandı
Öğretmenlerin isteğe bağlı yer değiştirme başvuru duyurusu yayımlandı. Yer değişikliği başvuruları 28 Mayıs-2 Haziran'da alınacak, atamalar ise 3 Haziran'da gerçekleştirilecek.
Kaynak: AA
Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) kadrolu öğretmenlerin iller arası isteğe bağlı yer değiştirme başvuruları 28 Mayıs-2 Haziran tarihleri arasında alınacak, atamalar ise 3 Haziran'da gerçekleştirilecek.
MEB'den yapılan açıklamaya göre, Bakanlığa bağlı resmi eğitim kurumlarında görev yapan kadrolu öğretmenlerin 2025 yılı iller arası yer değiştirme işlemlerine ilişkin başvuru duyurusu yayımlandı.
Bu kapsamda öğretmenlerin başvuruları 28 Mayıs-2 Haziran tarihleri arasında sistem üzerinden alınacak. Başvuru şartlarına ilişkin görev sürelerinin hesabında 31 Aralık 2025 tarihi esas alınacak.
Atamalar ise 3 Haziran'da gerçekleştirilecek. Ataması gerçekleşen öğretmenler, ilişik kesme işlemlerini 27 Haziran'dan itibaren yapabilecek.