Öğretmenlerin yürüyüşüne Valilik engeli: Bizi görmezden gelemezsiniz!

HABER MERKEZİ

Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) 20 bin sözleşmeli öğretmen atamasına yönelik yaptığı mülakatla mağdur olan öğretmenlerin mücadelesi sürüyor. Bugün ek atama talebiyle Bolu’dan Ankara’ya yürümek isteyen ataması yapılmayan öğretmenlerin yürüyüşü Bolu Valiliğince engellendi. Valilik tarafından öğretmenlere yapılan açıklamada, yürüyüşe izin verilmemesinin nedeni “olumsuz hava koşulları” olarak gösterildi.

Yürüyüşün Valilik tarafından engellenmesinin ardından ataması yapılmayan öğretmenler Bolu Valiliği ve Ankara Milli Eğitim Bakanlığı önünde bir araya geldi. MEB önünde ataması yapılmayan öğretmenler ve ailelerinden oluşan üç kişilik grubun açıklama yapmasına polis tarafından izin verilmedi. Bakanlığın karşı sokağında açıklama yapmak zorunda kalan öğretmenler, mülakat nedeniyle yaşadıkları mağduriyetin giderilmesini talep etti.

Açıklamada konuşan bir öğretmenin yakını, "Aylardır MEB’in önünde nöbetleşerek nöbet tutarken bizlere hiçbir şekilde net bir cevap verilmedi. Çocuklarımızın mağduriyetinin giderilmesini ve artık öğrencilerine kavuşmalarını istiyoruz" dedşç

"ALGI DEĞİL, HAKİKATİZ"

Bolu Valiliği önünde bir araya gelen ataması yapılmayan öğretmenler ise burada yaptıkları açıklamada Valiliğin yürüyüşlerini engellemesine tepki gösterdi.

Açıklamada konuşan ataması yapılmayan bir öğretmen, Kamu Personeli Seçme Sınavı’nda (KPSS) derece yaptıklarını ve mülakatlarda da üstün başarı sağlamalarına karşı atanmadıklarına dikkat çekti. Mülakatlarda iller arası puan farklılıkları nedeniyle atamalarının yapılmadığına dikkat çeken öğretmen, "Ankara’ya yürüyüşümüz soğuk hava şartları bahane edilerek engellendi. Bizler haklıyız ve haklı davamızdan hiçbir şekilde vazgeçmeyeceğiz. Tüm yetkililerle görüşmeye çalıştık, görüştüklerimiz haklı olduğumuzu söyledi. Evet, haklıyız, haklı olduğumuzu biliyoruz" dedi.

"Hakkımızı istiyoruz" diye konuşan öğretmen son olarak şunları söyledi: "Büyük bir adaletsizliğe uğruyoruz. Her gece uyanıyoruz, uykularımız kaçıyor. Sayın Cumhurbaşkanı’nın bir zamanlar söylediği gibi geceleri kalkıp başımızı iki elimizin arasına alıp ‘Biz bu ülkenin evlatları değil miyiz?’ diyoruz. Sayın Yusuf Tekin, bizi daha ne kadar görmezlikten geleceksiniz? Bizler algı değiliz, hakikatiz. Her yerde mücadelemize devam edeceğiz."