Öğretmenlerini zorbalığa maruz bırakan öğrencilere verilen cezalar belli oldu

Ankara Kocatepe Mimar Kemal Anadolu Lisesi’nde (KMAK) fizik öğretmeni Mehmet Canpolat ile alay ederek saygısız hareketlerde bulunan öğrencilere verilen cezalar belli oldu. Disiplin soruşturması kapsamında, 5 öğrenciye örgün öğretim dışına çıkarma, 2 öğrenciye ise okul değiştirme cezası verildi.

Çankaya’daki lisede, Canpolat’ın öğrencilerin saygısız tavırlarına maruz kaldığı görüntüler sosyal medyada yayınlanmıştı. Boyun rahatsızlığı nedeniyle başını rahat hareket ettiremeyen öğretmen, maruz kaldığı zorbalığı öğrencilerin ceza almaması için ilk aşamada okul yönetimine bildirmemişti. Görüntülerin hızla yayılması üzerine, Milli Eğitim Bakanlığı’nın talimatıyla öğrenciler hakkında disiplin süreci başlatılmıştı.

Olaydan günler sonra öğretmen Canpolat, kürsüde ders anlattığı sırada yere düşerek kolunu kırmıştı. Düşme nedenine ilişkin farklı iddialar dile getirilirken, beyin kanaması ihtimaline karşı İbni Sina Hastanesi’nde müşahede altında tutulmuştu. Öğretmenin, kendisiyle alay edilen görüntülerin sosyal medyada paylaşıldığından haberdar olmadığı anlaşılmıştı.

ŞİKÂYETÇİ OLMADI

Disiplin soruşturması kapsamında hastanede bilgisine başvurulan Mehmet Canpolat, şunları kaydetmişti:

“Ben öğrencilerimden şikâyetçi değilim. Hepsini çok seviyorum. Böyle bir olay yaşandığı için tabii üzgünüm. Öğrencilerimden böyle bir davranış beklemezdim. Ama benim yüzümden hiçbir öğrencimin disiplin soruşturması geçirmesini, hele okuldan uzaklaştırılmasını istemem. Öğretmenlik fedakârlık mesleğidir.”

Geçen ay yaşanan olaya ilişkin toplam 7 öğrenciye yönelik disiplin süreci tamamlandı. Öğrencilerden 5'ine örgün öğretim dışına çıkarma, 2 öğrenciye ise okul değiştirme cezası verildi.