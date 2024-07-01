Öğretmenlik meslek kanunu bu hafta TBMM’de

Haber Merkezi

TBMM Genel Kurulu, haftalık çalışmasına 2 Temmuz Salı günü başlayacak. Kurulda, ulaştırma alanında düzenlemeler içeren kanun teklifinin görüşmelerine başlanacak.

Genel Kurul, Türk Sivil Havacılık Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni ele alacak.

Teklife göre, demirleme ücret tarifesi, bir günlük demirde kalma süresi için, geminin seferi, demirde kalma süresi, aylık veya yıllık toplu ödeme, demirleme nedeni, demirlediği yer gibi unsurlar göz önünde bulundurularak geminin grostonu başına 2 lirayı geçmemek üzere Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından belirlenecek. Denizlerde kılavuzluk ve römorkörcülük hizmeti verenler, belirlenen yükümlülüklere aykırı hareket etmeleri halinde ihlalin niteliğine göre 100 bin liradan 2 milyon liraya kadar idari para cezasına çarptırılacak.

Havacılık güvenlik tedbirleri, can ve mal güvenliğini sağlamak, hava araçlarına, havacılık tesislerine ve kişilere yönelik yasa dışı eylemleri önlemek amacıyla genel kolluğun gözetiminde özel güvenlik görevlileri tarafından da yerine getirilecek.

Yolcular, havalimanlarında teknik cihazlarla yapılan kontrollerin sonuçlandırılamaması durumunda kendisinin ve eşyasının elle aranmasını kabul etmediği takdirde havaalanı ve hava aracına kabul edilmeyecek. Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonunda, AKP milletvekillerinin imzasını taşıyan Öğretmenlik Mesleği Kanunu Teklifi'nin görüşmelerine başlanacak.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Bakanlığın çalışmaları hakkında ‘Kadın-Erkek Fırsat Eşitliği’ Komisyonunu bilgilendirecek.

TBMM İliç Maden Kazasını Araştırma Komisyonu, AKP Antalya Milletvekili Atay Uslu başkanlığında toplanacak. Salı ve çarşamba günleri Mecliste grubu bulunan siyasi partilerin grup toplantıları yapılacak.