Öğretmenlik meslek kanunu teklifi Meclis'te

Meclis Genel Kurulu'nda, Öğretmenlik Mesleği Kanunu Teklifi'nin birinci bölümü üzerindeki görüşmeler tamamlandı. CHP Isparta Milletvekili Hikmet Yalım Halıcı, öğretmenlik mesleğinin ne olduğu bilinmeden kanun yapıldığını vurguladı.

TBMM Genel Kurulunda, Öğretmenlik Mesleği Kanunu Teklifi'nin birinci bölümünün tümü üzerindeki görüşmeler tamamlandı.

Bölüm üzerinde söz alan Saadet Partisi Grup Başkanı Selçuk Özdağ, iktidarın sorunu çözüyormuş gibi gözüktüğünü söyledi. İktidarın, talep ve önerileri kabul etmediğini savunan Özdağ, teklifin aceleyle getirildiğini belirtti. Özdağ, teklifle ilgili öğretmenlerin, sivil toplum kuruluşlarının, üniversitelerin görüşlerinin alınıp alınmadığını sordu. Eğitim sisteminde kaos yaşandığını dile getiren Özdağ, çeşitli ceza ve yaptırımların bulunduğu teklifte, öğretmenlerin haklarına ilişkin düzenlemelerin yer almadığını öne sürdü. Selçuk Özdağ, "Milli Eğitim Akademisi ile öğretmen adaylarına üniversitelerde öğretilmeyen ne öğretilecek?" sorusunu yöneltti.

İYİ Parti İzmir Milletvekili Hüsmen Kırkpınar, teklifin, sorunlar dikkate alınmadan hazırlandığını ifade etti.

Teklifin komisyon sürecinde de görüşlerin görmezden gelindiğini söyleyen Kırkpınar, "Teklif, biriken sorunları çözemeyecektir. Teklifte mesleğin tanımını, 1 milyonu aşan öğretmenin menfaatini gözetecek, mali ve sosyal haklarını iyileştirecek bir madde yok" dedi.

MHP Samsun Milletvekili İlyas Topsakal, teklifin komisyonda 27 saatin üzerinde görüşüldüğünü aktardı. Teklifle Milli Eğitim Akademisi'nin kurulacağını anımsatan Topsakal, eğitim sistemindeki en büyük eksikliğin uygulamadan kaynaklandığı vurgulayarak, "Akademi uygulama boşluğunu dolduracak" diye konuştu.

"ÖĞRETMENLİK MESLEĞİ BİLİNMEDEN KANUN YAPILIYOR"

DEM Parti Mardin Milletvekili Beritan Güneş Altın, iktidarın eğitim sistemindeki sorunları bir kenara bırakarak, eğitim sistemini daha kötüye götürme niyetinde olduğunu öne sürdü.

Teklifin sendikaları dinlemeden hazırlandığını dile getiren Altın, "Eğitim fakültesi mezunlarının nitelikleri neden sorgulanıyor?" sorusunu yöneltti. Altın, Milli Eğitim Akademisi'nin kurulmasını da eleştirdi.

CHP Isparta Milletvekili Hikmet Yalım Halıcı, öğretmenlik mesleğinin ne olduğu bilinmeden kanun yapıldığını belirtti.

Milli Eğitim Akademisinin kurulmasıyla öğretmen yetiştirme görevinin üniversitelerden alınıp Milli Eğitim Bakanlığına devredileceğini savunan Halıcı, öğretmenlerin ücretlerinin yoksulluk sınırı altında olduğunu dile getirdi.

Halıcı, özel okullardaki öğretmenlere taban aylık düzenlemesini getirilmesini istedi.

AKP Konya Milletvekili Latif Selvi, eğitimin dinamik bir alan olup sürekli yenilik istediğini, yeniliği yapmayanların geriye gideceğini vurguladı.

Teklifin birinci bölümünün tümü üzerindeki görüşmelerin tamamlanmasıyla Meclis Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder, birleşime ara verdi. Aranın ardından Komisyonun yerini almaması üzerine Önder, birleşimi saat 14.00'te toplanmak üzere kapattı.