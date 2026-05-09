Öğretmeye cezaya AYM freni: Sendikal hakkın ihlali

Eğitim Sen, öğretmenlerin nöbet görevlerine yönelik Kasım 2017’de önemli bir karar aldı. Haftada bir günden fazla nöbetin isteğe bağlı ve ücretli olması gerektiği belirten sendikanın kararında, “Öğretmenler haftada yalnızca bir gün tutar” denildi.

Bir ortaokulda Sosyal Bilgiler Öğretmeni olarak görev yapan Eğitim Sen Üyesi öğretmen, okul yönetimince verilen ikinci nöbet görevini, üyesi olduğu sendikanın kararı doğrultusunda yerine getirmedi.

MAHKEMEDEN RET

Öğretmenin nöbet görevini yerine getirmediğini tutanakla kayıt altına alan okul yönetimi, Devlet Memurları Kanunu’nun 125’inci Maddesi gereği öğretmene kınama cezası verdi. Öğretmen, kınama cezasına iptali talebiyle mahkemeye başvurdu. Yerel mahkeme davayı, “İkinci nöbet görevini yerine getirmeme eyleminin eğitim hakkına sağlıklı erişimi engelleyeceği” gerekçesiyle reddetti. Yerel mahkemenin kararını istinaf eden öğretmenin başvurusunu değerlendiren Bölge İdare Mahkemesi de “Sendikanın kararının sendikal amacın sınırlarını aştığı” savunarak ilk derecede verilen kararı onadı.

AYM'YE BAŞVURU

Öğretmen, yerel mahkemenin kararının onanmasının ardından hakkında verilen kınama cezasına itirazını Anayasa Mahkemesi'ne taşıdı. Başvuruda, “Kınama cezası ile örgütlenme özgürlüğünün ve sendika hakkının ihlal edildiği” belirtildi.

AYM, dosyanın, “Sendika hakkı kapsamında incelenmesi gerektiğini” değerlendirdi. Yüksek Mahkeme’nin kararında, üyesi olduğu sendikanın kararı üzerine nöbet tutmama eylemine katılan başvurucunun kınama disiplin cezası ile cezalandırılmasının sendika hakkına yönelik müdahale oluşturduğunun kabul edilmesi gerektiği kaydedildi.

SENDİKA HAKKI VURGUSU

AYM, öğretmenin cezaya itirazına verilen ret kararlarında, “Sendikal hakka müdahalenin demokratik toplumda gerekli olduğu yönünde gerekli yeterli gerekçelerin ortaya konulamadığı” vurgulandı. Yüksek Mahkeme, Anayasa’nın 51’inci maddesinde güvence altına alınan sendika hakkının ihlal edildiğine hükmetti. Öte yandan öğretmene, 50 bin TL manevi tazminat ödenmesine de karar verildi.