Oğulcan, Mendes ve Gökhan için opsiyonlar kullanıldı, sözleşmeler uzatıldı

Süper Lig’e yükselmeyi 3 hafta erkenden ilan eden Trendyol 1. Lig’in şampiyonu Kocaelispor’da opsiyonu bulunan futbolcuların sözleşmeleri uzatılıyor. Kulüp başkanı Recep Durul, "Tüm oyuncularımızda opsiyonları kullanıyoruz. Kalmak isteyen kalacak, gitmek isteyen gidecek. Ama kulübümüze bonservis kazandıracak" dedi.

Trendyol 1. Lig’de sezonun bitimine 3 hafta kala şampiyon olarak Süper Lig’e yükselen Kocaelispor’da futbolcuların sözleşmelerindeki opsiyonlar kullanılmaya başlandı. Kulüpten yapılan açıklamada, takımın gol yükünü sırtlayan Oğulcan Çağlayan, tecrübeli oyuncu Ryan Mendes ve deneyimli eldiven Gökhan Değirmenci’nin sözleşmelerindeki opsiyonların kullanıldığı belirtildi. Sözleşme süreleri birer yıl daha uzatılan futbolcuların transfer döneminde bir başka takıma gitmeleri halinde Kocaelispor Kulübü bonservis bedeli alacak.



Opsiyonu olan bütün futbolcularımızda uzatma yapıyoruz"

Sözleşmelerdeki opsiyonların kullanılması ve mevcut kadrodaki futbolcularla yola devam edip etmeyeceklerine dair İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirinin sorularını yanıtlayan Kocaelispor Kulüp Başkanı Recep Durul, net ifadeler ortaya koydu. Başkan Durul, "Opsiyonu olan bütün oyuncularda uzatma yapıyoruz. Geleneksel olarak yapıyoruz. ‘Şu futbolcuya yapıyoruz, buna yapmayalım’ diye bir pozitif ayrım gibi bir durumumuz yok. Hepsi kulübümüzün oyuncuları ve opsiyon hakkımızı kullanıyoruz. Tabii ki oyuncularımızın bonservis bedelleri var. Bonservis kazandıktan sonra hepsiyle oturup konuşacağız. Kalmak isteyen kalır, gitmek isteyen gider. Bu bütün kulüplerin yaptığı bir prosedür" cümlelerine yer verdi.



Hepsinin aslanlar gibi emeği var. Onlar da tadını çıkaracak"

Hiçbir oyuncuya haksızlık yapamayacaklarını vurgulayan Kocaelispor Başkanı Durul, "Hepsinin emeği var, aslanlar gibi. Onlar da biliyorlar ki transfer zamanı bunun tadını çıkaracaklar. Şampiyon oldular ve marka değerleri 5 liraydı, 10 lira oldu. Ben de bundan dolayı mutluyum. Her futbolcumuz iyi transfer dönemi geçirsin. Ama bizim takımda bırakmak istediğimiz oyunculardan kalmak isteyenler kalacak, gitmek isteyenlere de saygı göstereceğiz. Bir süreç bittiğinde iyi niyet çerçevesinde oturup görüşeceğiz. Giden giden, kalan kalır ama Kocaelispor Kulübü’ne de bonservis kazandıracaklar. Biz oyuncuları getirirken paralar ödüyoruz, giderken de kulübe maddi katkıları tabii ki olacak. İşin kuralı bu" ifadelerini kullandı.



Futbolcuların maaş alacakları var. Hazırlık yapıyoruz, ödeyeceğiz"

Recep Durul, futbolcu alacaklarının ödenmesine dair soruya da şu cevabı verdi:

Bununla ilgili hazırlıklarımızı da yapıyoruz. Kimsenin alacağı kalmayacak. Söz verdik ve sözümüzü yerine getiriyoruz. Parasını almayan oyuncu kalır mı? Almazsa hukuksal olarak mücadelesini yapar. Biz Kocaelispor olarak hepsinin primini ödedik ama maaşlarında alacakları var. Hazırlıklarımızı tamamlayınca ödemelerini yapacağız."



Sponsorları artık biz seçeceğiz, roller değişti"

Gelecek sezon imzalanacak sponsorluk anlaşmalarıyla alakalı Başkan Recep Durul, "Şu anda görüştüklerimiz var; reklama ihtiyacı olan ve Kocaelispor’a gönülden destek vermek isteyen insanlardan oluşuyor. Kulübün sıkıntılı, borçlu olduğu zamanda o kadar sanayici bunları izledi, gördü. Çağrı yapmamıza, onlara gitmemize rağmen bu şehirde bazen olumsuzlukları yaşadık. Bundan sonraki süreç daha farklı olacak. Şimdi biz seçici olacağız. Roller değişti ama bizim kapımız herkese açık" değerlendirmesinde bulundu.