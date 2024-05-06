Ogün Sanlısoy'un lansman konseri 8 Mayıs'ta

Müzisyen Ogün Sanlısoy, 5 şarkıdan oluşan yeni EP'si 'GİT' için lansman konseri düzenliyor.

8 Mayıs Çarşamba günü saat 21.30'de gerçekleştirilecek konser, Dorock XL Kadıköy'de yapılacak.

Biletler, biletix.com'dan satışa sunuldu.

Sanlısoy'un 'GİT' isimli EP'sinde "Daha Dur", "Şarkılar Söyle", "Baharı Beklerim", "Elma" ve "Geri Dönme" şarkıları yer alıyor.

Yeni şarkıları hep birlikte söylemeye hazır mıyız İstanbul ? 😉

8 Mayıs Çarşamba günü Kadıköy Dorock XL sahnesinde olacağız, bizim için özel olacak bu geceye tüm dostlarımızı bekliyoruz 🤘

(Ayrıca konser girişinde yeni ürünlerimiz için standımız olacaktır)https://t.co/YRlEWfpUf7 pic.twitter.com/NzpobfDYlC