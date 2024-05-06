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Ogün Sanlısoy'un lansman konseri 8 Mayıs'ta

Kültür Sanat
  • 06.05.2024 17:05
  • Giriş: 06.05.2024 17:05
  • Güncelleme: 06.05.2024 17:12
Kaynak: Haber Merkezi
Ogün Sanlısoy'un lansman konseri 8 Mayıs'ta

Müzisyen Ogün Sanlısoy, 5 şarkıdan oluşan yeni EP'si 'GİT' için lansman konseri düzenliyor.

8 Mayıs Çarşamba günü saat 21.30'de gerçekleştirilecek konser, Dorock XL Kadıköy'de yapılacak.

Biletler, biletix.com'dan satışa sunuldu.

Sanlısoy'un 'GİT' isimli EP'sinde "Daha Dur", "Şarkılar Söyle", "Baharı Beklerim", "Elma" ve "Geri Dönme" şarkıları yer alıyor.

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