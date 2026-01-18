Oğuz Aydın, Fenerbahçe'de kalıyor

Ara transfer döneminin başlamasıyla birlikte Oğuz Aydın’ın Fenerbahçe’den ayrılabileceği yönündeki iddialar gündeme gelmişti.

Milli futbolcunun adı Trabzonspor ve CSKA Moskova ile anılırken, sarı-lacivertli kulüp şu aşamada oyuncunun transferi konusunda geri adım attı.

Trabzonspor cephesinden konuya ilişkin açıklama, kulüp başkanı Ertuğrul Doğan’dan gelmişti.

"TRABZON'A GİTMEK İSTEMEDİ"

Doğan, canlı yayında yaptığı değerlendirmede, Oğuz Aydın ile görüşme talebinde bulunduklarını ancak oyuncunun Trabzonspor’a gelmek istemediğini kendilerine ilettiğini ve bu nedenle transfer dosyasını kapattıklarını söylemişti.

Öte yandan hücum hattında Sebastian Szymanski’nin ayrılığı için Rennes ile görüşmelerini sürdüren Fenerbahçe, bu süreçte Oğuz Aydın’ın da takımdan ayrılmasının kadro planlamasını zorlayacağı görüşüne vardı.

Sarı-lacivertli yönetim, 25 yaşındaki futbolcunun transferi konusunda şimdilik bekleme kararı aldı.

Oğuz Aydın, bu sezon Fenerbahçe formasıyla 27 maçta görev alırken 2 asistlik katkı sağladı.