Oğuz Aydın için teklif yükselttiler

Fenerbahçe'de Oğuz Aydın'a teklifler gelmeye devam ediyor. Rusya ekibi CSKA Moskava, kanat oyuncusu için yaptığı teklifi yükseltti.

Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre CSKA Moskova, Oğuz Aydın için yaptığı teklife 550 bin euro kiralama bedeli ekleyerek 5.5 milyon euro zorunlu satın alma ile birlikte toplam bedeli 6 milyon 50 bin euroya çıkardı.

Fenerbahçe teklifi değerlendirmeye aldı. Oğuz'a daha önce Trabzonspor talip olmuş ancak bordo-mavili ekibin yaptığı teklif sarı-lacivertliler tarafından reddedilmişti.