Oğuz Aydın'ın yeni takımı belli oldu

Fenerbahçe forması giyen Oğuz Aydın’ın transferinde sona yaklaşıldı. Rus gazeteci Ivan Karpov’un aktardığı bilgilere göre CSKA Moskova ile taraflar büyük ölçüde anlaşma sağladı.

Transferin, sağlık kontrollerinin tamamlanmasının ardından kısa süre içinde resmiyet kazanması bekleniyor.

Anlaşmaya göre CSKA Moskova, Oğuz Aydın için 650 bin euro kiralama bedeli ödeyecek.

Sözleşmede 6 milyon euro’luk satın alma opsiyonu yer alırken, oyuncunun ileride başka bir kulübe transfer olması durumunda Fenerbahçe’ye yüzde 20 pay ödenmesini öngören madde de bulunuyor.

OPSİYON ŞARTLARI BELİRLENDİ

Satın alma opsiyonunun devreye girmesi performansa bağlı kriterlere bağlandı. Buna göre Oğuz Aydın’ın lig ve kupa maçlarında en az 6 karşılaşmada forma giymesi ve bu maçların her birinde en az 55 dakika sahada kalması gerekiyor.

Alternatif olarak CSKA Moskova’nın sezonu şampiyon tamamlaması halinde, Oğuz Aydın’ın oynanan maçların en az yarısında bir devre süre alması opsiyonun geçerli olması için yeterli olacak.

Milli futbolcunun sağlık kontrollerinin ardından CSKA Moskova’nın 13 Ocak’ta başlayacak kampına katılması planlanıyor. Teknik heyetin, kamp sürecinde oyuncunun durumunu yakından takip edeceği belirtiliyor.

TRT Spor’un haberine göre Fenerbahçe ile CSKA Moskova transfer konusunda anlaşma sağladı. Oğuz Aydın’ın Rus kulübüyle sözleşme detaylarını görüştüğü ve transferin kısa süre içinde açıklanmasının beklendiği kaydedildi.

Oğuz Aydın, Fenerbahçe formasıyla çıktığı 54 maçta 7 gol, 10 asistlik katkı sağladı.