Oğuz Murat Aci'nin ölümü: Cihantimur ailesinin özel olarak aldığı bilirkişi raporuna tepki

İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinde, 2 Şubat günü yazar Eylem Tok'un oğlu 17 yaşındaki Timur Cihantimur'un lüks otomobiliyle çarpması nedeniyle hayatını kaybeden Oğuz Murat Aci'nin ailesinin avukatı İstanbul Adliyesi önünde açıklama yaptı.

Erden, yaptığı açıklamada, annesi Eylem Tok ile halen ABD'de cezaevinde bulunan Timur Cihantimur'un ailesinin avukatlarının olay anına ilişkin özel bilirkişiden alıp sundukları raporun Türkiye'deki mahkemede bağlayıcılığı olmadığını söyledi.

Adli Tıp raporlarında Timur Cihantimur'un asli kusurlu olduğunun tespit edildiğini ifade eden Erden, açıklamasında şunları söyledi:

"Karşı taraf Eylem Tok dosyasında Bülent Cihantimur'un, Timur Cihantimur'un avukatları özel bir rapor sundular. Bu raporun mahkemede hiçbir bağlayıcılığı yok. Daha önce savcılık tarafından sunulan bilirkişi raporlarında, adli tıp raporlarında Timur Cihantimur'un asli kusurlu olduğu zaten çok net bir şekilde ifade ediyor raporlar. Daha önce sunular birkaç rapor daha var, bunlar mühendislerin sunduğu raporlar, bu raporlar da yine aynı şekilde aracın 170-180 arasında km hız yaptığı ve azami hız sınırı olan 30 km sınırı aştığını bundan dolayı da yine kusurlu bulduğunu çok net bir şekilde ifade ediyor savcılığın vermiş olduğu bilirkişi raporlarında. Bu verilen özel raporun hiçbir ehemmiyeti yok adli bilirkişi olarak söylenen iki kişi tarafından alınmış kasıtlı olarak yanlış alınmış bir rapor."

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Cihantimur ailesinin aldırdığı ve ABD'deki soruşturma dosyasına sundukları özel bilirkişi raporunda, kazada hayatını kaybeden Oğuz Murat Aci ile beraberindeki 4 kişinin kazanın oluşumunda yüzde 75 asli kusurlu olduğu iddiası yer alırken, sürücü Timur Cihantimur ise yüzde 25 tali kusurlu olduğu öne sürülmüştü.