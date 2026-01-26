Oğuzhan Müftüoğlu’ndan yeni kitap: ‘Umuda Yol Açmalı’

Oğuzhan Müftüoğlu’nun 1991-2025 Dönem Yazıları’ndan oluşan, “Umuda Yol Açmalı” kitabı, SOL Kültür tarafından yayınlandı.

Yedi bölümden oluşan kitap, bir anlamda Türkiye’nin AKP iktidarındaki dönüşüm süreçlerini, bu dönemlerdeki iktidar ve muhalefet konumlanışlarını, solun bu etaplardaki tutum ve tartışmalarını ortaya koyuyor.

Kendini adım adım inşa eden bu İslamcı faşist rejim neden önlemedi? 28 Şubat’tan Ergenekon-Balyoz tartışmalarına, 2010 referandumu ve tek adam rejimine geçiş süreçlerinde muhalefet hareketlerinin, yanlışlarıyla adeta göz göre göre, Türkiye nasıl İslamcı faşizme dönüştü?

Bu sorular bir geçmiş dönem hatırlatmasından daha çok, bugün içinden geçilen süreçte Türkiye’nin çıkış yolunun nasıl bulunabileceğine ilişkin de bir tartışma olarak okunabilir. Ülkemizin üzerine çöken karanlığına karşı, ülkenin direnme güçlerinin umuda yol açarak büyütülmesi için, bugün ve gelecek için çağrısını şöyle ortaya koyuyor;

“Geçmişimizden ve dünyanın birçok yerindeki devrimci hareketlerden de biliyoruz ki üstümüze çöken bu karanlıkla baş edebiliriz.

Bizi yolumuzdan döndürmek, birbirimizden, yaptıklarımızdan, yapacaklarımızdan şüphelenmemizi, birbirimize düşman olmamızı isteyecekler, bunun için gayret edecek özel ‘gönüllü elemanlar’ kullanacaklardır. Kitleler, birbiriyle uğraşan, kendi kendisiyle dövüşen muhalefet hareketine de asla inanmayacaktır.

Bunun için eğer bize dayatılana teslim olmayarak kazanmak istiyorsak, mutlaka bütün Devrimci Muhalefet unsurlarının dayanışma içinde olduğunu kitleler indinde görünür kılarak özgüvenini arttıracak birlikteliğimizin bir yolunu bulmak zorundayız.”

KİTAPTA NELER VAR?

Birinci bölüm, “Türkiye’nin Değişimi ve Solun Krizi” başlıklı birinci bölümde 1990’larda neo-liberal dönüşüme paralel şekilde derinleşen rejim krizi, bu süreçte öne çıkan “şeriat ve darbe” tartışmaları, Susurluk ve 28 Şubat gibi kritik tartışmalara ilişkin değerlendirmeler bulunuyor.

AKP’nin iktidara gelişinin ardından Türkiye’de belirginleşen dönüşümün ilk kırılmaları, iktidar içi çatışmalar ve solda yaşanan çözülmelere ilişkin tartışmalar “AKP Yükselirken, Muhalefet ve Solda Liberal Kırılmalar” başlıklı ikinci bölümde yer alıyor.

Siyasal İslamcı faşizmin güç kazanmasının en önemli etaplarından birisi olan 12 Eylül 2010 referandumu öncesi ve sonrasındaki tartışmalarla üçüncü bölümü oluşturuyor.

Günümüze kadar uzanan “İslamcı Faşizme Geçiş ve Birleşik Devrimci Sorumluluk” başlıklı bölümde Gezi direnişinden 15 Temmuz darbe girişimine, açılım süreçlerinden 7 Haziran sonrasındaki “iç savaş”a, tek adam rejimine geçişten 2023 Mayıs seçimleri ve bugüne uzunan süreç ve tartışmalar, bir çıkış yolu arayışının parçası olarak ele alınıyor.

Kitabın son bölümünde ise bir hatırlatma niyetine, 1991’de Devrimci Yol hareketinin yaşadığı Tartışma Süreci ve bu bağlamdaki tartışmalarla Devrimci Yol üzerine yazılar yer alıyor.

Kitabı sipariş etmek için tıklayınız.