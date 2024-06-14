Oğuzhan Uğur hakkında dava açıldı: Hapis cezası istemi

YouTuber Oğuzhan Uğur'un da aralarında olduğu 3 kişi hakkında "Hatay Yarseli Barajı'nın duvarının çatladığı" yönündeki paylaşımlar nedeniyle dava açıldı. Şüphelilerin 1'er yıl 6'şar aydan 4'er yıl 6'şar aya kadar hapisle cezalandırılması istendi.

"Babala TV" isimli X hesabının sahibi Oğuzhan Uğur'un aralarında bulunduğu 3 kişi hakkında, "Hatay Yarseli Barajı'nın duvarının çatladığı" yönündeki paylaşımlar nedeniyle 1'er yıl 6'şar aydan 4'er yıl 6'şar aya kadar hapis istemiyle dava açıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, 8 kişi müşteki, Oğuzhan Uğur, Ercan Özdemir ve Kaan Kayacan ise şüpheli olarak yer aldı.

İddianamede, 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerden bir gün sonra "Babala TV" isimli X hesabından, "Acil - Kahramanmaraş Türkoğlu Nurdağı'nda Kumçatı köyünde baraj patlamış ve su basıyormuş, sadece yetkililer için iletişim", "Hatay Antakya Yarseli barajı çatlamış Allah aşkına buraya ekip yollansın çok yağmur yağıyor" şeklinde yapılan paylaşımlara yer verildi.

Bu paylaşımlar sonrası konuyla ilgili medyada böyle bir durumun yaşanmadığına ilişkin haberlerin yapıldığı kaydedilen iddianamede, iddialar sebebiyle deprem bölgesinde arama kurtarma faaliyetlerinin aksadığı, halk arasında korku ve panik yaşandığına ilişkin paylaşımların da yapıldığı belirtildi.

"Babala TV'nin bu paylaşımlarının kamu barışını bozmaya elverişli şekilde, gerçeğe aykırı olarak yapıldığı" belirtilen iddianamede, hesabın kullanıcısının şüpheli Oğuzhan Uğur olduğunun tespit edildiği belirtildi.

UĞUR: PAYLAŞIMLARI BEN YAPMADIM

İddianamede, paylaşımları kendisinin yapmadığını belirten şüpheli Oğuzhan Uğur'un şöyle ifade verdiği aktarıldı:

"Deprem sonrası Babala TV'de çalışan ekibimizin yanına gönüllü kişiler geldi. Bu kişilere çalışmaları için yer sağladık. Tweet atma bölümünün koordinasyonunda belirli bir kişi yoktu. Biz ekiple çalışmadan önce, teyidi alınmayan hiçbir şeyi paylaşmamaları konusunda uyardık. Telefon görüşmesi yapma yetkisine sahip 30-35 kişilik ekip, almış oldukları haberleri tweet atmakla yetkili olan yaklaşık 15 kişilik ekibimize aktarıyorlardı. Paylaşımların ardından böyle bir infial bilgisi bize geldikten sonra yaptığımız kontrollerin ardından yapılan paylaşımların ses kaydı ve teyidine ulaşıldı. Bu şahıs, telefon konuşma ekibinde bulunan şüpheli Ercan Özdemir'dir. Özdemir, Kültür Bakanlığında çalıştığını söyleyen bir kadınla görüşüyor, kadının Bakanlıkta çalıştığına ilişkin bilgiler edinilmiş. Bu teyitten sonra Yarseli Barajı'na ilişkin Tweet atılmış. Hatırladığım kadarıyla tweeti atan şüpheli Özdemir'dir."

Şüpheli Oğuzhan Uğur'un, Nurdağı'na ilişkin paylaşımı kimin yaptığını bilmediğini belirterek, depremde mağdur olan kişilere yardım etmek amacıyla hareket ettiklerini söylediği kaydedildi.

Şüpheli Ercan Özdemir'in ise ifadesinde, "Oğuzhan Uğur benim Tweet attığımı söylemişse de bu doğru değildir. Çünkü benim Tweet atma yetkim yoktur. Suçlamaları kabul etmiyorum" dediği aktarıldı.

İddianamede, şüpheliler Oğuzhan Uğur, Kaan Kayacan ve Ercan Özdemir'in, "basın ve yayın yoluyla halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan 1'er yıl 6'şar aydan 4'er yıl 6'şar aya kadar hapisle cezalandırılması istendi.