Oh'un golü dünya basınında yer buldu

Süper Lig’in 21. haftasında Beşiktaş, sahasında Alanyaspor ile 2-2 berabere kaldı. Siyah-beyazlılar, 2-0 geriye düştüğü karşılaşmada Güney Koreli forvet Hyeon-Gyu Oh’un golüyle bir puanı kurtardı.

Mücadelede konuk ekip, 9 ve 16. dakikalarda Güven Yalçın’ın attığı gollerle 2-0 öne geçti. Beşiktaş, 32. dakikada Orkun Kökçü’nün penaltıdan kaydettiği golle farkı bire indirdi ve ilk yarı Alanyaspor’un 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci yarıda baskısını artıran siyah-beyazlı ekip, 54. dakikada skoru eşitledi. Orkun Kökçü’nün kullandığı duran topta Emmanuel Agbadou kafayla topu ceza sahasına indirdi, Oh Hyeon-Gyu ise akrobatik bir röveşata vuruşuyla topu ağlara gönderdi.

İlk anda ofsayt gerekçesiyle iptal edilen gol, VAR incelemesinin ardından geçerli sayıldı.

DÜNYA BASININDA GENİŞ YANKI

Oh Hyeon-Gyu’nun röveşata golü dünya basınında geniş yer buldu. İngiliz basınından The Sun, Güney Koreli forvetin Beşiktaş formasıyla çıktığı ilk maçta “anında etki” yarattığını vurguladı. Haberde, Oh’un golüyle Beşiktaş’ın geri dönüşü tamamladığı ifade edildi.

ESFUTBOL, “Oh Hyeon-Gyu, Beşiktaş için bir puanı kurtardı” başlığını kullanırken, GAZETEFUTBOL golü “spektaküler bir röveşata” olarak nitelendirdi. OneFootball ise Güney Koreli futbolcunun yalnızca golüyle değil, hücumda yarattığı hareketlilikle de Beşiktaş’ın geri dönüşünün fitilini ateşlediğini yazdı.

ANINDA ETKİ YARATTI

The Sun ise haberinde şu ifadeler kullanıldı:

"Celtic'in eski forveti Hyeon-Gyu Oh, Beşiktaş formasıyla çıktığı ilk maçta muhteşem bir röveşata golüne imza attı. Güney Koreli golcünün golü ilk anda ofsayt gerekçesiyle iptal edilse de VAR incelemesi sonrası geçerli sayıldı.

Beşiktaş, Alanyaspor karşısında 2-0 geriye düştüğü maçta Oh Hyeon-Gyu’nun golüyle 2-2’lik beraberliği yakalayarak geri dönüşü tamamladı. 24 yaşındaki forvet, yeni takımındaki ilk maçında attığı bu golle “anında etki” yarattı."