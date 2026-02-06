ÖHD duyurdu: Gözaltına alınan 102 ESP'liden 77'si tutuklandı
ESP'ye yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 96 kişiden 47'si dün tutuklanmıştı. Bugün de işlemleri tamamlanan 39 kişi daha adliyeye sevk edildi. 7 kişi hakkında adli kontrol talebi istenirken 29 kişi ise tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Operasyonda şu ana kadar toplamda 70 kişi tutuklandı. ÖHD sosyal medya hesabından yaptığı duyuruda gözaltına alınan 102 ESP'liden 77'sinin tutuklandığını duyurdu.
22 ilde düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 96 ESP'liden 47'si dün tutuklanırken 8 kişi ise adli kontrol talebiyle serbest bırakılmıştı.
Aynı soruşturma kapsamında gözaltına alınan 40 ESP'li ise bugün adliyeye sevk edildi.
Adliyeye sevk edilenler arasında Etkin Haber Ajansı (ETHA) muhabirleri Züleyha Müldür ve Müslüm Koyun da bulunuyor. Özgürlük için Hukukçular Derneği İstanbul Şubesi (ÖHD) sosyal medya hesabından yaptığı duyuruda gözaltına alınan 102 ESP'liden 77'sinin tutuklandığını duyurdu.
7 kişi adli kontrol kararı ile serbest bırakıldıktan sonra 33 kişi tutuklanma talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.
İki ayrı hakimlikte ifadeleri alınan kişilerden 23'ü tutuklandı.
Tutuklananların isimleri şöyle:
- Erdoğan Gürbüz
- Rıza Çimen
- Fatma Çelik
- Fatma Saygılı
- Kenan Hesas
- Mehmet Ali Tosun
- Osman Kara
- Özgür Aras
- Süleyman Horo
- Aziz Benli
- Can Tekin
- Beycan Taşkıran
- Aytaç Sarıkaya
- Dilan Ergül
- Ali Çiftçi
- Endam Hatice Özaslan
- Hasan Çandır
- Mustafa Yağ
- Ramazan Karakaya
- Hacı Çiçek
- İdris Tilke
- Ali İhsan Tekiş
- Cem Ardıç
Gökhan Sofuoğlu, Engin Sarı, Merve Nur İşleyici, Ali Doğan, Emin Orhan, Züleyha Müldür ve Sedat Şenoğlu ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
ÖHD DUYURDU 77 KİŞİ TUTUKLANDI
Özgürlük için Hukukçular Derneği İstanbul Şubesi (ÖHD) sosyal medya hesabından yaptığı duyuruda gözaltına alınan 102 ESP'liden 77'sinin tutuklandığını duyurdu.
ÖHD'nin paylaşımı şöyle:
"Ezinlenlerin Sosyalist Partisi’ne dönük siyasi kırım operasyonu kapsamında gözaltına alınan 102 partilinin 77’si hakkında tutuklama kararı verilmiş, aralarında üyemiz Av. Özlem Gümüştaş’ın bulunduğu 25 kişi hakkında ise adli kontrol kararı verilmiştir. ESP’nin örgütlenme hakkı kapsamındaki siyasi parti faaliyetlerinin kriminalize edilerek partiyi zayıflatmaya ve yok etmeye dönük bu siyasi kırım operasyonunu kabul etmiyoruz. Sürecin takipçisi olmaya devam edeceğiz."
Ezinlenlerin Sosyalist Partisi’ne dönük siyasi kırım operasyonu kapsamında gözaltına alınan 102 partilinin 77’si hakkında tutuklama kararı verilmiş, aralarında üyemiz Av. Özlem Gümüştaş’ın bulunduğu 25 kişi hakkında ise adli kontrol kararı verilmiştir.— ÖHD İstanbul (@ohd_istanbul) February 6, 2026
ESP’nin örgütlenme hakkı… pic.twitter.com/zZa14mOcAQ
47 KİŞİ TUTUKLANMIŞTI
22 ilde düzenlenen operasyonlarda 2 Şubat'ta gözaltına alınan 96 ESP'liden 55'i tutuklama talebiyle dün mahkemeye sevk edilmişti. Partinin eş genel başkanı Murat Çepni ve Etkin Haber Ajansı (ETHA) muhabiri Pınar Gayıp dahil 47 kişi tutuklanırken 8 kişi hakkında ise adli kontrol kararı verilmişti.