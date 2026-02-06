ÖHD duyurdu: Gözaltına alınan 102 ESP'liden 77'si tutuklandı

22 ilde düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 96 ESP'liden 47'si dün tutuklanırken 8 kişi ise adli kontrol talebiyle serbest bırakılmıştı.

Aynı soruşturma kapsamında gözaltına alınan 40 ESP'li ise bugün adliyeye sevk edildi.

Adliyeye sevk edilenler arasında Etkin Haber Ajansı (ETHA) muhabirleri Züleyha Müldür ve Müslüm Koyun da bulunuyor. Özgürlük için Hukukçular Derneği İstanbul Şubesi (ÖHD) sosyal medya hesabından yaptığı duyuruda gözaltına alınan 102 ESP'liden 77'sinin tutuklandığını duyurdu.

7 kişi adli kontrol kararı ile serbest bırakıldıktan sonra 33 kişi tutuklanma talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

İki ayrı hakimlikte ifadeleri alınan kişilerden 23'ü tutuklandı.

Tutuklananların isimleri şöyle:

Erdoğan Gürbüz

Rıza Çimen

Fatma Çelik

Fatma Saygılı

Kenan Hesas

Mehmet Ali Tosun

Osman Kara

Özgür Aras

Süleyman Horo

Aziz Benli

Can Tekin

Beycan Taşkıran

Aytaç Sarıkaya

Dilan Ergül

Ali Çiftçi

Endam Hatice Özaslan

Hasan Çandır

Mustafa Yağ

Ramazan Karakaya

Hacı Çiçek

İdris Tilke

Ali İhsan Tekiş

Cem Ardıç

Gökhan Sofuoğlu, Engin Sarı, Merve Nur İşleyici, Ali Doğan, Emin Orhan, Züleyha Müldür ve Sedat Şenoğlu ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

ÖHD DUYURDU 77 KİŞİ TUTUKLANDI

Özgürlük için Hukukçular Derneği İstanbul Şubesi (ÖHD) sosyal medya hesabından yaptığı duyuruda gözaltına alınan 102 ESP'liden 77'sinin tutuklandığını duyurdu.

ÖHD'nin paylaşımı şöyle:

"Ezinlenlerin Sosyalist Partisi’ne dönük siyasi kırım operasyonu kapsamında gözaltına alınan 102 partilinin 77’si hakkında tutuklama kararı verilmiş, aralarında üyemiz Av. Özlem Gümüştaş’ın bulunduğu 25 kişi hakkında ise adli kontrol kararı verilmiştir. ESP’nin örgütlenme hakkı kapsamındaki siyasi parti faaliyetlerinin kriminalize edilerek partiyi zayıflatmaya ve yok etmeye dönük bu siyasi kırım operasyonunu kabul etmiyoruz. Sürecin takipçisi olmaya devam edeceğiz."

Ezinlenlerin Sosyalist Partisi’ne dönük siyasi kırım operasyonu kapsamında gözaltına alınan 102 partilinin 77’si hakkında tutuklama kararı verilmiş, aralarında üyemiz Av. Özlem Gümüştaş’ın bulunduğu 25 kişi hakkında ise adli kontrol kararı verilmiştir.



ESP’nin örgütlenme hakkı… pic.twitter.com/zZa14mOcAQ — ÖHD İstanbul (@ohd_istanbul) February 6, 2026

47 KİŞİ TUTUKLANMIŞTI

22 ilde düzenlenen operasyonlarda 2 Şubat'ta gözaltına alınan 96 ESP'liden 55'i tutuklama talebiyle dün mahkemeye sevk edilmişti. Partinin eş genel başkanı Murat Çepni ve Etkin Haber Ajansı (ETHA) muhabiri Pınar Gayıp dahil 47 kişi tutuklanırken 8 kişi hakkında ise adli kontrol kararı verilmişti.