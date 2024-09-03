ÖİB, Ankara'daki bazı taşınmazları satışa çıkardı

Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB), Ankara'nın Çankaya ilçesindeki bazı taşınmazları "satış" yöntemiyle özelleştirecek.

ÖİB'nin duyurusu, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Çankaya'nın Karakusunlar Mahallesi'nde bulunan 103 bin 867 metrekarelik taşınmazlar bir bütün halinde özelleştirilecek.

AÇIK ARTIRMAYLA SONLANDIRILACAK

Birden fazla teklif sahibinden kapalı zarfla teklif alma, görüşme ve pazarlık usulüyle yapılacak ihale, açık artırmayla sonuçlandırılacak.

İhaleye katılmak isteyenlerin 25 Eylül'e kadar son tekliflerini vermeleri gerekiyor.