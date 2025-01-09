ÖİB'den Iğdır'da Şeker Fabrikası'na ait taşınmaz satışına onay

Ekonomi Servisi

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB), Iğdır'da Türkiye Şeker Fabrikaları'na ait taşınmazın satışını onayladı.

Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğe göre, Iğdır'ın Merkez ilçesi, Baharlı Mahallesi'ndeki, 1.911,73 metrekare yüzölçümlü taşınmaz, 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde satış yöntemiyle özelleştirildi.

Özelleştirme kapsam ve programında bulunan taşınmaz, 17 milyon 750 bin lira bedelle en yüksek teklifi veren Arslantürk Petrol Enerji ve Yatırım Ltd. Şti'ye satıldı.