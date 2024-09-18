Okan Buruk açıkladı: Icardi Fenerbahçe maçında oynayacak mı?

Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk, takımının dün 3-1 kazandığı Gaziantep FK maçının ardından düzenlenen basın toplantısında konuştu.

Okan Buruk, sosyal medyada sakatlığı süren golcü futbolcu Mauro Icardi’nin oynayacağına yönelik iddialara yönelik şunları kaydetti:

"ICARDI FENERBAHÇE MAÇINDA KESİNLİKLE OLMAYACAK"

“Sosyal medyaya çok inanmayalım, güvenmeyelim. Oynayacak durumda değil. Tedavisi devam ediyor. Oynaması için çok erken. Burada en az 1 hafta 10 gün takımla çalışması için zaman gerek. Fenerbahçe maçında kesinlikle olmayacak.”

Buruk, Hakim Ziyech'in de Fenerbahçe maçında kadroda olmayacağını söyledi.

1 Eylül'de sakatlanan Icardi'nin sağ üst arka adale grubunda 2. derece strain (zorlanma, kanama ve kısmi yırtık) tespit edilmişti.