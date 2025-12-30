Okan Buruk ayrılığa izin vermedi

Galatasaray’da devre arası transfer dönemi yaklaşırken, genç oyunculara yönelik teklifler de gündeme gelmeye devam ediyor.

Sarı-kırmızılı kulüpte sezonun ilk yarısında bazı kritik maçlarda forma şansı bulan Arda Ünyay için çok sayıda kiralama teklifi geldiği belirtildi.

Ancak teknik direktör Okan Buruk’un, 18 yaşındaki stoperi rotasyonda değerlendirmek istediği ve bu doğrultuda kulübe ulaşan tekliflerin tamamının geri çevrildiği öğrenildi.

Genç oyuncunun da bu aşamada Galatasaray’dan ayrılma fikrine sıcak bakmadığı ifade ediliyor. Arda Ünyay, sezonun ilk yarısında sarı-kırmızılı formayla 9 resmi maçta süre aldı.