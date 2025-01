Okan Buruk: "Bütün maçları kazanmak için oynuyoruz"

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Başakşehir gibi bir deplasmandan kazanarak ayrılıkları için mutlu olduklarını söyledi. Buruk, her maçı kazanmak istediklerini söyleyerek, "Çıktığımız yol rekorlar üzerine çıktığımız bir yol değil, şampiyonluk üzerine çıkılmış bir yol. Kazanarak da bu rekorları kırıyoruz" dedi.

Trendyol Süper Lig’in 19. haftasında Galatasaray deplasmanda karşılaştığı Başakşehir’i 2-1’lik skorla mağlup etti.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, "Zorlu bir karşılaşmaydı. Hava şartlarının bu kadar kötü olması bence oyunu çok fazla etkiledi. İki takımın oyununu da etkiledi. Oyun içerisinde çok fazla uzun topun ve hataların olduğu bölümleri çok fazla gördük. Günün sonunda kazanmaktı, kazanacak skoru elde ettik. Yakaladığımız pozisyonlar oldu. Rakibimiz etkili bir takım. Hücumdaki oyuncuları etkili oyunları bizi zorladı. Hücumda daha kaliteli işler ortaya koysaydık daha fazla gol atabilirdik. Böyle bir deplasmandan kazanarak ayrılmak bizim açımızdan sevindirici. Yolumuza devam ediyoruz. İlk yarıyı bitirdik, ikinci yarı başlıyor. Bu avantajımızı devam ettireceğiz. Şu ana kadar hiçbir şey kazanmadık. Bu yolda daha konsantre, daha iyi oyunlarla ortaya çıkmamız gerekiyor. Son maçlarda kendi oyunumuzun zaman zaman altında kaldık. Takım olarak daha iyisini yapacak gücümüz var. Daha iyisini yapmaya çalışacağız" ifadelerini kullandı.



Bütün maçları kazanmak için oynuyoruz"

Her maçı kazanmak için oynadıklarını vurgulayan Buruk, "Geçen sene de hedefimiz buydu. Bir yola girdik, bu yolda hep kazanmak için oynuyoruz. Bütün maçları kazanmak için oynuyoruz. Tek tek gidiyoruz. Maç size ne getirecek, bilemiyorsunuz. Kadro olarak, oyun olarak iyiyiz. Çok konsantre ve istekli bir şekilde yaptığımızda çok daha iyi oynabiliyoruz. Zor maçları bazen daha iyi oynuyoruz, kolay maçları daha zor oluyoruz. Burada bir yarış da var. Her takım birbirini çekmeye çalışıyor. Her maçı kazanmamız gerekiyor. Bu arada rekorlar da kırıyoruz. Çıktığımız yol rekorlar üzerine çıktığımız bir yol değil, şampiyonluk üzerine çıkılmış bir yol. Kazanarak da bu rekorları kırıyoruz" şeklinde konuştu.



Mertens ve Muslera bizim için önemli ve değerli"

Fernando Muslera ile Dries Mertens’in sözleşme uzatma durumlarının sorulması üzerine sarı-kırmızıların teknik direktörü, "Mertens ve Muslera bizim için önemli ve değerli. Geçen sene aynı şekilde performanslarını sürdürdüler. Onların bu performansta oldukları sürece Galatasaray’ın kapısı her zaman onlar açık, performansları iyi olmasa bile açık. Muslera, soyunma odası için önemli. Bizim de soyunma odasına elimiz, ayağımız. Türk futbolunun içerisinde de bence önemli katkılar yaptı. Geçen sene de sezon sonu görüşmeler yapmıştık" diye cevap verdi.

Danimarkalı futbolcu Victor Nelsson’un transfer durumuyla ilgili ise Okan Buruk, "Nelsson bizim için önemli bir oyuncu. Bir sonraki maçta belki o oynayacak, bir sonraki maç başkası oynayacak. Girdiği maçlarda önemli katkı veriyor. Onun da oynama isteği var. Başka bir takıma gideyim oynayayım diye ortaya çıkabiliyor. Görüşmeler sürüyor. İki şampiyonlukta payı var. Burada devam ettiği sürece forma adaylarından biri olacak" dedi.



Sara, kupa maçındaki penaltı pozisyonunda sakatlık yaşadı"

Sakatlığı bulunan Brezilyalı futbolcu Gabriel Sara’nın durumu hakkında bilgi veren Buruk, "Gabriel Sara kupa maçındaki penaltı pozisyonunda sakatlık yaşadı. Sakatlığını takip edeceğiz, klinik olarak ağrıları şiddetli değil ama MR’da zorlanma olduğu açık. En kısa sürede sahaya döndürmek için denemelerimiz olacak. Gün ve tarih veremiyoruz. Sara’daki avantaj sağ ayağında olması, sol ayağını daha çok kullanıyor. Önümüzdeki haftalarda doğru bir şekilde göreceğiz. Oyuncuları gereksiz şekilde risk atmak istemiyoruz" açıklamasında bulundu.

Transferde birçok mevkideki oyuncularla görüşmeler yaptıklarını belirten sarı-kırmızılıların teknik direktörü, “Kulüplerine saygı duymak gerekiyor. Türk mü olur, yabancı mı olur, birçok isimle görüşüyoruz. Transfer dönemi yarın başlayacak, ondan sonra da 1 aylık süre var. Görüştüğümüz çok fazla oyuncu var" şeklinde konuştu.



Oyuncularımız çok fazla geçmek istiyor"

Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri’nde geçiş için ise Okan Buruk, "Oyuncularımız çok fazla geçmek istiyor. Benim görüşüm de o şekilde. Her şeyin dört dörtlük olduğu yerde geçmek bizim için iyi olacak diye düşünüyoruz. Antrenman sahaları çok önemli. Florya’daki antrenman sahaları bizi motive etmiyor. Kemerburgaz’daki antrenman sahaları da bizim için iyi bir motivasyon olacak" ifadelerini kullandı.

Maçın hakemi Atilla Karaoğlan’ın kendisine doğru bir sarı kart gösterdiğini söyleyen Buruk, "Oyun içerisinde bazen doğru, bazen yanlış karar verdi. Daha fazla kart da çıkabilirdi. Kırmızı kart da çıkabilirdi" diye konuştu.



Oyuncular üzerinden çok fazla konuşulmasının doğru olmadığını düşünüyorum"

Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı’nın, Uruguaylı futbolcu Lucas Torreira hakkında söylediklerinin hatırlatılması üzerine Okan Buruk, "Torreira iyi bir oyuncu. Herkesin gıpta ile baktığı, değerli bir oyuncu. Ligin de en iyi orta saha oyuncularından biri. Muslera gerekli cevabı verdi zaten, yeni adını açıkladı ’Kıvanç’ olarak. Önemli bir oyuncumuz. İşiniz doğru bir şekilde yapıyor. Oyuncular üzerinden çok fazla konuşulmasının doğru olmadığını düşünüyorum" diyerek sözlerini tamamladı.