Okan Buruk: "Değerli bir galibiyet oldu"

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Alanyaspor’u 4-0 yendikleri maçın ardından değerli bir galibiyet aldıklarını söyledi.



Trendyol Süper Lig’in 13. haftasında Galatasaray evinde mücadele ettiği Alanyaspor’u 4-0’lık skorla mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, sözlerine kadına şiddeti kınayarak başladı. Güzel bir sonuç aldıklarını söyleyen Buruk, "4 gollü galibiyet. Buna ihtiyacımız vardı. Daha önceki haftalarda sonlandırmada anlamında sıkıntılar yaşıyorduk. Bugün bunu erken bir şekilde bitirdik. Maçın başından sonuna kadar istediğimiz oyunu, topun daha çok bizde olduğu ve top kayıplarını azalttığımız bir maçtı. Maçın genelinde başlayan, devam eden oyuncular, sistem üzerinden devam etti. Çok pozisyon bulduk, çok gol attık. Alanyaspor 4 tane hızlı oyuncu ile başladı. Değerli bir galibiyet oldu. Bugün yeni oynayan, daha az az oynamış birçok oyuncumuz sahada yer aldı. Onların performansları da önemli ve değerliydi" diye konuştu.



Icardi, Galatasaray’ı çok seviyor"

Arjantinli futbolcu Mauro Icardi’nin son 2 antrenmanda takımla çalıştığını ifade eden Okan Buruk, "Antrenman yapmadan maça çıkıyordu. O değişimi sahada gördük. Bu fedakarlıklar önemli. Takım için oynuyor. Takımı ne kadar çok sevdiğini, ne kadar değer verdiği gösteriyor. Icardi, Galatasaray’ı çok seviyor. Galatasaray onu seviyor. Galatasaray dışında Türkiye, Icardi’yi çok seviyor. Belki bir nesli Galatasaraylı yapma yolunda önemli işlere imza attı. Icardi burada çok mutlu. Gerçek olup olmadığını bilmediğim haberleri değerlendirmiyorum. Daha kasım ayındayız" şeklinde konuştu.



Ndombele milli takım arasında iyi çalıştı"

Alanyaspor maçında 11’de oynayan Fransız futbolcu Tanguy Ndombele için ise sarı-kırmızılıların teknik direktörü, "Bundan önceki maçlarda çok az süreler vermiştik. Milli takım arasında iyi çalıştı, iyi hazırlandı. Hazır gördüğümüz yerde formayı verdik. Çok yoğun bir fikstüre girdik. Bu fikstür içerisinde kazanmak önemli. Bu kazandığımız, kazanacağımız maçlar için de hazırlıklarımız devam ediyor. Şu anda daha iyi durumdayız" ifadelerini kullandı.



Davinson’un arka adalesinde bir ağrısı oldu"

Karşılaşmada sakatlanan Kolombiyalı futbolcu Davinson Sanchez’in durumu hakkında sorulan soruya Buruk, "Davinson’ın MR’ı çekilecek. Arka adalesinde bir ağrısı oldu. İnşallah önemli şeyi yoktur ve bir sonraki maça yetişir. Abdülkerim’in yetişeceğini düşünüyoruz. Bugün de zorlasak oynatabilirdik, oynatmak istemedik. Olmazsa Victor ve Kaan var. Orta daha da 4 önemli oyuncumuz var. Sergio, Ndombele, Kerem Demirbay ve Lucas Torreira var. Bu 4 oyuncunun 2’si seçip, maça çıkacağız" dedi.



Kerem’in iyi bitiriciliği var, devamlı çalışıyor"

Milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu’nun çok çalıştığını ve çok iyi vuruşları olan bir oyuncu olduğunu belirten Okan Buruk, "Bu net bir şekilde söyleyeyim. Geçen sene 25-30 metreden attığı golle var. Bazen her oyuncunun zor dönemi olabilir. Kerem’in iyi bitiriciliği var. Devamlı çalışıyor. Bu anlamda oyuncularımın gol atmayı istemeleri önemli bir şey. Öz güveni çok yüksek bir oyuncu. Bu da sevdiğim yönlerinden biri. Tete de aynı şeyi yaşadı. Bir yerde bu golleri atacaklar. Önemli olan bu çalışmayı sürdürmeleri. Kerem’in antrenman sonrası çalışmalarında da hocalarımızla destek oluyoruz" ifadelerini kullandı.



Manchester United maçında kazanmak için elimizden geleni yapacağız"

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde çarşamba günü İngiliz ekibi Manchester United ile oynayacakları maç hakkında ise sarı-kırmızılıların teknik direktörü, "Bizim kadar baskılı oynamasalar da daha önde oynayacaklar. Manchester United maçı bambaşka bir maç olacak. Hikayesi başka olacak. Rakibimize karşı en doğru 11 ile çıkmak istiyoruz. İlk maçta rakibimiz artıları, eksilerini doğru bir şekilde değerlendirdik. Kazanmak için elimizden geleni yapacağız. Yensek de, yenilsek de, berabere kalsak da, hiçbir şey bitmiyor. Yenilseniz bile diğer maçın sonucuna göre son maça kalıyor. Bizim amacımız kazanmak. Kazanarak Avrupa’yı garantileyip deplasmanda oynayacağımız bir sonraki maç için avantaj yakalamak istiyoruz. Rakibimiz gücü ortada" dedi.

Oyunun yavaşlamasıyla ilgili soruya ise Okan Buruk, "Hakemlerin sorunu şu; erken sarı gösteremiyorlar. Erken gösterdiği zaman ikinci sarı kartı gösteremeyeceğini düşünüyorlar. Bu yıllardır olan bir şey. Her takımda bunu görebiliyorsunuz. Hakemlere büyük yük düşüyor. Ekliyorum diyor, ekleniyor ama oyun yavaşlıyor. Futbol bir göz zevki. Bir şov seyretmek istiyor. Bir takım devamlı yavaşlattıkça bu şovun da önü kesiliyor. Ne kadar eklenirse eklensin maçın sonuna aynı şey olmuyor. Bunla ilgili biraz hakemlerin de çabası olabilir" diye cevap verdi.