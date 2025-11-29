Okan Buruk derbilerde fark yaratıyor

Fenerbahçe derbisine kısa süre kala Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk’un Kadıköy performansı dikkat çekiyor. 2022’den bu yana sarı-kırmızılı takımın başında olan Buruk, Kadıköy’de çıktığı hiçbir resmi karşılaşmada mağlubiyet yaşamadı. Galatasaray, bu süreçte deplasmanda oynadığı dört maçın üçünü kazandı, bir karşılaşma ise beraberlikle tamamlandı.

Okan Buruk’un Galatasaray ile Kadıköy performansı, son üç sezonda önemli bir üstünlüğe işaret ediyor. 2022-2023 sezonunda sarı-kırmızılılar Fenerbahçe’yi deplasmanda 3-0 mağlup etmişti.

2023-2024 sezonundaki karşılaşma golsüz sona ermişti. Bu sezon ise hem lig hem de Türkiye Kupası’nda Kadıköy’e çıkan Galatasaray, kupada 2-1, ligde ise 3-1’lik galibiyetler aldı. Buruk yönetimindeki Galatasaray, bu üç sezonda Fenerbahçe’ye karşı deplasman avantajını iyi kullanarak her yıl şampiyonluğa ulaştı.

FENERBAHÇE’YE KARŞI GENEL BİLANÇO

Okan Buruk, Galatasaray’ın başında Fenerbahçe ile tüm kulvarlarda toplam 8 kez karşılaştı. Sarı-kırmızılılar bu maçlarda 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Tek yenilgi, 2023-2024 sezonunda RAMS Park’ta oynanan ve Fenerbahçe’nin 1-0 kazandığı lig maçında geldi.

Galatasaray, Okan Buruk döneminde Fenerbahçe’ye karşı iç sahada yalnızca bir kez kazanabildi. Bu galibiyet, 2022-2023 sezonunda İstanbul’daki 3-0’lık maçta elde edildi. Sarı-kırmızılılar, derbiye üç cezalı oyuncusundan yoksun çıkacak. Kırmızı kart cezası bulunan Roland Sallai’nin yanı sıra, hak mahrumiyeti nedeniyle Eren Elmalı ve Metehan Baltacı kadroda yer alamayacak.

BURUK’UN FENERBAHÇE GEÇMİŞİ

Okan Buruk, teknik direktörlük kariyerinde Fenerbahçe ile toplam 21 kez karşılaştı. Elazığspor, Gaziantepspor, Sivasspor, Akhisarspor, Başakşehir ve Galatasaray’ın başındayken oynadığı bu mücadelelerde Buruk’un takımları 9 galibiyet, 3 beraberlik ve 9 mağlubiyet aldı.