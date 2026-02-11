Okan Buruk, Eyüpspor maçında rotasyon yapacak

Galatasaray, Süper Lig’in 22. haftasında sahasında Eyüpspor ile karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılı ekipte teknik direktör Okan Buruk’un, yoğun maç takvimi nedeniyle rotasyon kararı aldığı öğrenildi.

Buruk’un, Şampiyonlar Ligi play-off turunda Juventus ile oynanacak kritik karşılaşmayı da göz önünde bulundurarak bazı as oyuncularını dinlendirmesi bekleniyor.

SAVUNMADA DEĞİŞİM

Tecrübeli teknik adamın, savunmanın merkezinde Davinson Sanchez yerine Wilfried Singo’ya görev vermesi öngörülüyor. Sağ bekte Roland Sallai’nin yerine Sacha Boey forma giyecek.

Sol bekte ise Ismail Jakobs’un yerine Eren Elmalı’nın ilk 11’de sahaya çıkması bekleniyor.

ORTA SAHADA İLKAY SÜRPRİZİ

Orta alanda da değişiklik planlayan Buruk’un, Yunus Akgün yerine İlkay Gündoğan’a görev vereceği ifade ediliyor.

Galatasaray cephesinde hedef, hem ligde puan kaybı yaşamamak hem de Juventus karşılaşması öncesi oyuncu sağlığını ve fiziksel dengeyi korumak.