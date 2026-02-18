Okan Buruk: "Final için şans var"

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk dün Juventus karşısındaki tarihi galibiyetin ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Turnuvanın formatının sürprize açık olduğunu belirten tecrübeli teknik adam şu ifadeleri kullandı:

"KİMİN NEREYE GİDECEĞİ BELLİ OLMAZ"

"Geçen senenin şampiyonu PSG, son anda ilk 24'e kalarak kupayı kazandı. Yine play-off oynuyorlar. Şampiyonlar Ligi'nde kimin nereye gideceğini bilemezsiniz.

Favoriler vardır ama maç oynanmadan kazanılmıyor. Şu andaki tüm takımların finale kadar gitme şansı var. Performanslar dönem dönem değişebiliyor."

TRANSFER DÖNEMİNİ ÖVDÜ

Kadro derinliğinin artmasından memnun olduğunu aktaran tecrübeli teknik adam transfer döneminde iyi bir iş yaptıklarının altını çizerek şunları söyledi:

"İyi bir transfer dönemi geçirdik. Mutlu olduğum, kulübedeki oyuncu sayısının arttığı, rekabetin arttığı, sakat oyuncuların döndüğü bir dönem yaşıyoruz.

En iyi kadro dönemimizdeyiz. Maça başlayan ve devam edecek oyuncular için çok önemli. Bunun bir de psikolojik yanı var. Saha içindeki rekabette herkes birbiriyle yarışmaya başladı. Bu rekabetin içinden Galatasaray için başarı çıkacak.

Başlayan veya devam edecek oyuncuları yazdığınızda bunların birbirine yakın olması önemli. Lig maçıyla Şampiyonlar Ligi maçına farklı 11'lerle çıktık. Bunu yakalamak da önemli.

Bu yarışta çok fazla oyuncuyla mücadele etmek, Şampiyonlar Ligi'ndeki yüksek tempolu maçları gördüğünüzde önemli oluyor. Juventus'un bu sıkıntıyı yaşadığını görüyoruz. Bazı bölgelerde onların da sıkıntısı vardı."

"İYİ BİR OYUN ORTAYA KOYDUK"

Okan Buruk, önemli takımlara karşı iyi performans sergilediklerini söyleyerek konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bu tür önemli takımlara karşı maçları çok iyi oynadık. Geçen sezonki Tottenham maçı, öncesindeki Bayern Münih müsabakaları, bu sezonki Liverpool mücadelesi ve 1 puan almasını bildiğimiz Atletico Madrid maçı var.

Önemli takımlara karşı daha iyi oyunlar ortaya koyuyoruz. Konsantrasyon ve Şampiyonlar Ligi'nde oynamak etkiliyor. Play-off turundayız ve son 16 turuna kalmak oyuncular için büyük bir motivasyon. Bir yandan da ülke puanı var. Psikolojik anlamda Türk futbolu için de bu tür galibiyetler değerli oluyor."