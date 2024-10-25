Okan Buruk hastaneye kaldırıldı: Galatasaray'dan açıklama
Apandisiti patlayan Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk'un ameliyatının başarılı geçtiği bildirildi. Açıklama yapan Galatasaray kulübü, Buruk'un sağlık durumunun iyi olduğunu duyurdu.
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, rahatsızlanması sonucu hastaneye kaldırıldı.
51 yaşındaki teknik direktörün yapılan kontrollerinde apandisitinin patladığı belirlendi.
Buruk'un ameliyata alındığı ve operasyonun başarılı geçtiği bildirildi.
Galatasaray'dan, Buruk'un sağlık durumuyla ilgili yapılan açıklama şöyle;
"Futbol A Takımı Teknik Direktörümüz Okan Buruk, bugün öğle saatlerinde ani gelişen apandisit rahatsızlığı sebebiyle başarılı bir operasyon geçirmiştir. Teknik Direktörümüz Okan Buruk’a geçmiş olsun dileklerimizi iletir, bir an önce sağlığına kavuşmasını temenni ederiz."
Futbol A Takımı Teknik Direktörümüz Okan Buruk, bugün öğle saatlerinde ani gelişen apandisit rahatsızlığı sebebiyle başarılı bir operasyon geçirmiştir.— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) October 25, 2024
Teknik Direktörümüz Okan Buruk’a geçmiş olsun dileklerimizi iletir, bir an önce sağlığına kavuşmasını temenni ederiz. pic.twitter.com/cBAeMYGFYF