Okan Buruk hastaneye kaldırıldı: Galatasaray'dan açıklama

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, rahatsızlanması sonucu hastaneye kaldırıldı.

51 yaşındaki teknik direktörün yapılan kontrollerinde apandisitinin patladığı belirlendi.

Buruk'un ameliyata alındığı ve operasyonun başarılı geçtiği bildirildi.

Galatasaray'dan, Buruk'un sağlık durumuyla ilgili yapılan açıklama şöyle;

"Futbol A Takımı Teknik Direktörümüz Okan Buruk, bugün öğle saatlerinde ani gelişen apandisit rahatsızlığı sebebiyle başarılı bir operasyon geçirmiştir. Teknik Direktörümüz Okan Buruk’a geçmiş olsun dileklerimizi iletir, bir an önce sağlığına kavuşmasını temenni ederiz."