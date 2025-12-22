Okan Buruk iddialarına savcılıktan açıklama

Sosyal medyada, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk’un bir soruşturma kapsamında ifadeye çağrılacağı yönünde paylaşımlar yapılmıştı. Söz konusu iddialarla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı kaynaklarından yalanlama geldi.

Savcılık kaynakları, Buruk’un ifadeye çağrılacağına dair iddiaların gerçeği yansıtmadığını, teknik direktörle ilgili bu yönde herhangi bir işlem bulunmadığını açıkladı.

İddialar, gazeteci Sevilay Yılman’ın Show TV’de katıldığı canlı yayında yaptığı açıklamaların ardından gündeme gelmişti.

Ancak edinilen bilgiye göre, başsavcılıktan yapılan açıklamada gelinen aşamada Okan Buruk’la ilgili dile getirilen iddiaların gerçeği yansıtmadığı ifade edildi. Savcılık kaynakları, Buruk’un soruşturma kapsamında yer almadığını bildirdi.