Okan Buruk: "İkinci yarı daha çok reaksiyon verdik"

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Pendikspor mücadelesinin ikinci yarısında iyi reaksiyon verdiklerini belirterek, bu dönemi kazanarak geçmenin önemli olduğunu söyledi.



Trendyol Süper Lig’in 14. haftasında Galatasaray deplasmanda karşılaştığı Pendikspor’u 2-0 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, "Rakibimizin ne oynayacağını biliyorduk. Bekleyeceklerini tahmin ediyorduk. Top bizdeyken daha hızlı oyun, sahaya daha doğru yayılma, 3. bölgede de üretmemiz gerekiyordu. İlk yarıda bunu yapamadık. İkinci yarı özellikle Barış’ın girmesiyle sol kanadın da çalışmasını sağladı. Dries ve Bakambu ile enerji geldi. Oyunun içerisinde gol atacağımızı hissettiğimiz, kaleye gittiğimiz dakikalar geldi. Ardından goller geldi. Eksiklerimiz de vardı. Barış ve Kerem kendi mevkiisi dışında oynadı ve olumlu performans sergiledi. Bütün oyuncularımı tebrik ediyorum. Şampiyonlar Ligi sonrası bu maçla zordur. İkinci yarı daha çok reaksiyon verdik. Kazanarak buradan ayrılıyoruz" diye konuştu.



“Şu andaki gidişatımız olumlu”

Sol bekte ilgili değişik şeyler deneyebildiklerini söyleyen Buruk, "Burada Türk kuralı bir yandan bağlıyor. Tercihi oradan dolayı kullanıyoruz. Barış girdikten sonra iyi oynadı, olumlu performans sergiledi. Devre arasında her mevki için düşüneceğiz. Devam eden ligimiz var. Ligde ve Avrupa’da iyi konumdayız. Şampiyonalar Ligi’nde son maça taşıdık. Son maç kazandığımız takdirde her şey bizim elimizde. Şampiyonlar Ligi’nde son 16’ya kalma şansımız var. Ligde lider durumdayız. Şu andaki gidişatımız olumlu. Eksik bölgelerimiz düşünüp, ona göre karar verip, devre asında transfer yapmayı düşüneceğiz. Her bölge için hazırlığını yapıyoruz" şeklinde konuştu.

Maç içerisinde saha kenarından oyunculara söylediği ’Uyanık kalın’ sözlerinin hatırlatılması üzerinde sarı-kırmızılıların teknik direktörü, "İlk yarıda bir ritim yoktu. Çok yavaş oynadık. Daha dikine oynamamız gerekiyordu. O yüzden uyanmaları gerektiğini söyledim. Devre arasında da oyuncularıma söyledim. İkinci yarıda rakip kalede daha etkili şanslar yakaladık" ifadelerini kullandık.



Bayern Münih’in puan vermesi hayal kırıklığı oluşturdu"

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Bayern Münih’in Kopenhag’a puan kaybetmesinin sorulması üzerine Okan Buruk, "Bayern Münih’in puan vermesi hayal kırıklığı oluşturdu. Biz şanssız fikstürü çeken takımız. Bayern ilk defa rotasyon yaptı ve maç içerisinde de çok kazanmak istiyormuş gibi bir oyun sergilemedi. Yoğun maç fikstüründe rotasyon oluyor. Bayern Münih’in Manchester United deplasmanında oynadığı maçta beklentim daha yüksek. Bizim amacımız kendi maçımızı kazanıp, kendi şansımızı kendimiz yapmak" dedi.



Ligde herkes her şeyi yapabilir"

Süper Lig’de bütün takımların herkese takılabileceğini söyleyen Buruk, "Geçen hafta Fenerbahçe sahasında Karagümrük’e zorlandı. Biz Hatay’da zorlandık. Ligin üstünde kadrolar ortaya çıkabilir ama çok yoğun fikstürden geçiyoruz. Buraları kazanarak geçmek önemli. Sakatlıklar üst üste gelebiliyor. Bugün bizde savunma bölgesinde 2 oyuncumuz yoktu. Kaan da sakatlananınca zorluk yaşadık. Ligde herkes her şeyi yapabilir. Bütün takımlara saygı duyuyorum" değerlendirmesinde bulundu.



Biz üzerimize düşeni Şampiyonlar Ligi’nde yapmaya çalışıyoruz"

Ülke puanı için bütün takımların kazanmasının önemli olduğunu vurgulayan sarı-kırmızıların teknik direktörü, "Bütün takımlar bunun için çaba sarf ediyor. Bu bazen oluyor, bazen olmuyor. Yoğun bir tempoda takımlar oynuyor. Biz üzerimize düşeni Şampiyonlar Ligi’nde yapmaya çalışıyoruz. Oynadığımız oyunla, stadyumumuz, seyircimiz, dışarıya verdiğimiz mesaj, imajla bence Galatasaray Şampiyonlar Ligi’ne bu sene renk kattı ve devam da etmek istiyor. Bunu net bir şekilde ortaya koyduk. Bütün takımların kendinin üzerine düşeni yapmaya çalıştığını görebiliyorum. Fenerbahçe ve bizim şansımız devam ediyor. Türk futbolu için üst tura çıkmamı gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Pendiskpor’un forveti Erencan Yardımcı’nın formda bir oyuncu olduğunu söyleyen Okan Buruk, "İnşallah Türk futbolu için ilerleyen zamanlarda önemli bir forvet olur. Biz de takip ediyoruz. Belki Avrupa’dan çok takip eden var. Genç oyuncuların bu anlamda ortaya çıkması bizi sevindiriyor" dedi.