Okan Buruk ile Jose Mourinho, PFDK'ye sevk edildi

Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk ile Fenerbahçe teknik direktörü Jose Mourinho, PFDK'ye sevk edildi.

TFF'den yapılan açıklamaya göre, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında oynanan Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin ardından sarı-lacivertlilerin Portekizli teknik direktörü Jose Mourinho "sportmenliğe aykırı hareketi" ve "hakareti" sebepleriyle, sarı-kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk da "futbolun itibarını zedelemeye yönelik açıklamaları" nedeniyle disipline sevk edildi.

Galatasaray ile Fenerbahçe kulüpleri, "saha olayları ile çirkin ve kötü tezahürat" sebebiyle disipline gönderildi.

Galatasaray'da Arjantinli futbolcu Mauro Icardi "talimatlara aykırı hareketi", antrenör Serhat Doğan ise "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle disipline yollandı.

Fenerbahçe'de ise idareciler Mario Branco ve Okan Özkan ile antrenörler Sandro Zufic, Stefano Rapetti, Ricardo Formosinho "talimatlara aykırı hareketi" sebebiyle kurula sevk edildi.

Ayrıca ikas Eyüpspor, Beşiktaş, Net Global Sivasspor ve Bellona Kayserispor kulüpleri de çeşitli nedenlerle disipline gönderildi.