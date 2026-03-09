Okan Buruk, Liverpool’a karşı oyun planını açıkladı

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Liverpool FC ile oynayacakları karşılaşma öncesinde değerlendirmelerde bulundu.

Tecrübeli teknik adam, rakiplerinin kaliteli bir kadroya sahip olduğunu ancak Galatasaray’ın da bu seviyede mücadele edecek gücü bulunduğunu belirterek, ilk maçta avantaj elde etmek istediklerini söyledi.

“SON 16’DA OLMAK ÖNEMLİ”

Buruk, bir Türk takımının Şampiyonlar Ligi’nde son 16 turunda yer almasının önemli olduğunu vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

“Bir Türk takımı olarak son 16’da olmak güzel. Daha yukarılara gitmek istiyoruz. Ülke puanı için önemli ve değerli bir maç. İlk maçta hedefimiz kazanmak.”

“ASIL İŞ BİZE DÜŞÜYOR”

Liverpool’un güçlü bir takım olduğunu dile getiren Buruk, karşılaşmanın sahadaki performansla belirleneceğini söyledi:

“Aradan bir ay geçti, iki takımda da değişen performanslar var. Bizde yeni transferler var. Bildiğimiz bir takım ama formu yükselen oyuncuları da var. Asıl iş bize ve futbolculara düşüyor.”

“KENDİ OYUN FELSEFEMİZ VAR”

Galatasaray’ın sahaya kendi oyun anlayışıyla çıkacağını belirten Buruk, takımın özellikle iç sahada baskılı bir futbol oynadığını dile getirdi.

“Galatasaray’ın oynattığımız bir oyun felsefesi var. Her rakibe karşı bunu uygulamaya çalışıyoruz. İç sahada dominant oyun taraftarı da ayağa kaldırıyor. Rakibimiz özellikle geçiş hücumlarında çok etkili. Buna karşı dikkatli olmamız gerekiyor.”

KART SINIRINDAKİ OYUNCULAR

Buruk ayrıca kadrodaki birçok oyuncunun sarı kart sınırında olmasının kendileri için risk oluşturduğunu söyledi:

“Yedi oyuncumuz kart sınırında. Savunma hattımız ve kalecimiz sınırda. Bu bizim için dezavantaj. İki maç oynayacağız, bu yüzden kart konusunda çok dikkatli olmalıyız.”

“FAVORİ LİVERPOOL OLABİLİR AMA…”

Liverpool’un turda favori gösterildiğini kabul eden Buruk, buna rağmen Galatasaray’ın kendi sahasında avantaj yakalayabileceğine inandığını vurguladı:

“Bir önceki turda favori Juventus’tu ama elemeyi başardık. Bu turun favorisi Liverpool olabilir ama biz de kendi sahamızda oynayacağız. Hedefimiz ilk maçta kazanıp rövanş için avantaj elde etmek.”

Tecrübeli teknik adam ayrıca İngiliz temsilcisinin duran toplarda etkili olduğunu hatırlatarak, özellikle bu bölümlerde dikkatli olmaları gerektiğini sözlerine ekledi.