Okan Buruk, Mauro Icardi'yi kulübeye çekiyor

Galatasaray’da, Süper Lig’in 28. haftasında Trabzonspor karşısında alınan mağlubiyetin ardından teknik direktör Okan Buruk, Göztepe deplasmanı öncesi ilk 11’de değişikliğe hazırlanıyor.

Sarı-kırmızılı ekipte en dikkat çeken kararın Mauro Icardi ile ilgili olması bekleniyor. Trabzonspor karşısındaki performansı eleştirilen Arjantinli golcünün kulübeye çekileceği, forvette ise Barış Alper Yılmaz’ın görev alacağı ifade ediliyor.

SOL BEK DEĞİŞİYOR

Teknik heyetin müdahale etmeyi planladığı bir diğer isim ise Ismail Jakobs. Sol bekte Jakobs’un yerine Eren Elmalı’nın forma giymesi bekleniyor.

Hücum hattında da değişiklik gündemde. Noa Lang’ın kulübeye çekilmesi, yerine ise Leroy Sané’nin ilk 11’de başlaması öngörülüyor.

SINGO STOPERE

Savunmada ise kart cezalısı Abdülkerim Bardakcı’nın yokluğunda stoperde Wilfried Singo’nun görev yapması bekleniyor.

Galatasaray’da teknik ekibin, Göztepe deplasmanında yapılacak bu değişikliklerle hem oyun dengesini hem de hücum etkinliğini artırmayı hedeflediği değerlendiriliyor.